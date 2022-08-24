Anti-Ageing ：早餐進食這4款超級水果，為肌膚提供最佳的抗衰老營養素

很多人都對延緩衰老、涷齡，甚至逆齡這個題目有興趣。研究顯示，健康生活，尤其是健康飲食，對於抗衰老是特別有效的。確實如此，如果你家中盆栽好像開始凋謝，你並不會找顏料及乳液去遮蓋不健康的花瓣及樹葉，而是找方法滋潤植物的整體健康，無論是增加水份、陽光、還是營養劑等，都有機會將盆栽植物逆轉。當然，最好的方法是一直定期提供盆栽所需養分，就不會令它過早凋謝。我們的身體如是，最好的營養保養，就是未衰老前將衰老程序減慢，所以最好的抗衰老飲食，便是在你年輕時就開始實行。

何謂老化？

要明白抗衰老飲食，首先要明白老化是一個甚麼程序。老化，是從細胞層面開始的。身體的細胞每天無時無刻都是在進行分解的，每次分解，他們就會老化一點，同時亦在這個分解程序經歷氧化及破壞。年輕時候，身體是有足夠能力去修復這些破壞；但當年紀漸長，修復的速度就追不上破損的速度，這個時候就會令到細胞變異，因而在我們的外在器官，例如皮膚開始出現皺紋，頭髮毛囊增長減慢而導致頭髮稀疏，及內在器官開始出現慢性疾病。

看到此可能有點感到無力，但又不需氣餒；正如我在第一段提過，大量研究顯示健康飲食能減慢細胞衰退的。其中一個飲食策略，就是多進食顏色鮮艷的水果及蔬菜，尤其是在早餐。很多人都對我說早餐煮菜有點急，所以今天我就分享四款抗衰老超級水果，讓你天天一早起來都能提供最佳抗衰老營養素。

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