植物奶新寵：豌豆奶！低碳、高蛋白質、高礦物質，味道最接近牛奶且含最佳營養？

無論你是否素食者，應該都試過飲用植物奶。近十年植物奶大行其道，我也寫過多篇專欄文章分析各款的營養價值及應用方法。當中以營養價值去衡量，豆奶一向都跑在頭位。近年，另一款植物奶新寵漸冒出頭來。事實上， 2019年時候我在IG動態分享了在加拿大買到的Ripple豌豆奶。當時讀者問，香港有嗎？可惜當時沒有。但近月我發現，在香港不同網店偶然會有貨，所以今天就分享更多豌豆奶營養資訊及品牌；如果大家遇見的話，可以試試。

未討論營養價值之前，先說說味道。如果我告訴你，豌豆奶是各款植物奶當中我最喜歡的，你會以為我是否誇張了。事實上，試過豌豆奶人士紛紛都說，豌豆奶味道最相近牛奶。

豌豆奶：低碳、高蛋白質、高礦物質

當我們談及植物奶，通常都將其營養價值與牛奶比較，而通常著重去比較的營養素，都是鈣質、蛋白質、及脂肪。豌豆，作為植物食物來說，以蛋白質含量算是較豐盛的一款食物，再加上豌豆並非像黃豆，並無基因改造，所以很多西式素肉，或植物蛋白粉等都會以豌豆蛋白作為主要食材。就以牛奶每杯提供8克蛋白質來說，豌豆奶亦能提供相同8克蛋白質含量。另外，豌豆蛋白亦是植物食物中富含支鏈氨基酸（ BCAA ），有助促進肌肉生長及穩定血糖。所以以蛋白質含量及氨基酸分布來說，豌豆奶與牛奶最接近。

豌豆奶在北美另一個受歡迎原因，就是因其低碳高蛋白營養分布。某些植物奶例如夏威夷果仁奶的碳含量亦是低的（每杯一克），但蛋白質含量卻也低（每杯一克）。若要低碳同時高蛋白的話，就只有豌豆奶，所以很受增肌減脂人士及糖尿病人歡迎。

剛剛於八月尾公布的一項植物奶研究，特別針對分析礦物質含量。這是由於其實於傳統飲食中，牛奶除了提供蛋白質之外，亦是提供礦物質之其中主要來源。美國研究人員挑選了在美加盛行的八款植物奶，包括：

● 杏仁奶

● 腰果奶

● 椰子奶

● 大麻籽奶

● 燕麥奶

● 米奶

● 豌豆奶

● 豆奶

而研究人員亦特別挑選四款通常都不會在營養標籤列出的礦物質去作分析。四款礦物質包括：

● 鎂

● 磷

● 鋅

● 硒

結果顯示，八款植物奶當中，其中兩款的礦物質含量算是豐富的。豆奶是各款樣本中鎂含量最高，而碗豆奶則是磷、鋅、硒含量最高的；而其中豌豆奶之三款礦物質含量更比牛奶高出五成。

簡單營養對比

注意：各款植物奶品牌營養價值都有別的，買之前請詳細比較。

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