素食者恩物！紫菜海藻類3大營養價值！推介6款超市常見海藻好物、DIY零開火涼拌海帶

海藻類紫菜等一向都是亞洲國家至愛食物之一，尤其是小朋友。剛剛周末跟進一位偏食4歲小朋友的進展，從第一次約見至今我已跟進了三個多月。這位小朋友從食白飯一定要落紫菜飯素，至現在吃無添加燒海苔片，當中一步一步每兩星期進階一次，媽媽跟隨建議努力堅持實在功不可沒。

其實，天然海苔粉或紫菜粉本身並無問題，只是這些「飯素」成分當中大多充斥的調味料，有時更含有添加劑、增味劑及味精及色素，是屬於調味料的一種。改用天然紫菜或海苔碎，可每天進食適量；因為，紫菜屬於海藻類，含獨特營養素，就讓我分享三大營養價值。

1. 富含適合素食者的營養素

海藻含多種維他命及礦物質，包括維他命A、C、E、K，及葉酸、鈣、鎂等礦物質，但最特別的，就是海藻亦含有DHA奧米加三及維他命B12。我說特別，是因為這兩款營養素通常都在動物食物當中，而植物食物實屬罕有，所以海藻類食物對於素食者有莫大益處。

另外，海藻類的螺旋藻及小球藻，也含所有必需氨基酸，植物食物中含有全部必需胺基酸也是不常見的。

2. 含獨特強力抗氧化物

海藻除了含有維他命A、C及E（三款都屬抗氧化物質），亦含類黃酮及類胡蘿蔔素，有助身體對抗自由基損害。而於深褐式的海藻類食物，特別是銅藻，其中含有一款類胡蘿蔔素名為岩藻黃質（Fucoxanthin），研究發現其抗氧化能力是維他命E的13倍。

除了有保護細胞膜能力之外，初步動物研究亦發現，岩藻黃質有助輔助代謝脂肪，從而有助降體脂。此研究屬於小型兼初步，功效雖未被證實於人類，但也令人鼓舞。

3. 高纖

作為海產類蔬菜，當然會是高纖的。數據估計乾海藻當中1/4至3/4重量都是膳食纖維，有助維持腸道健康。而海藻中的獨特碳水化合物：硫酸化多醣，已被證實可以增加「好菌」，即有益的腸道益生菌。另外，海藻的多醣亦可增加短鏈脂肪酸，提供養分給腸道細胞。

6款常見海藻食物

五年前在本專欄簡介過5款海藻食物（http://bit.ly/2xYIODz），包括：

1. 紫菜 Nori

2. 昆布 Kombu／Kelp

3. 海帶芽 Wakame

4. 寒天 Kenten

5. 螺旋藻 Spirulina

近來我在日本超市亦開始多見到深棕色的銅藻，這款海藻就是上面第二點提過含豐富抗氧化物質岩藻黃質的一款海藻食品

6. 銅藻 Akamoku

在家食用方法

無調味的紫菜當然可作為做手卷、飯團等，亦可以自己弄碎然後打上沙律或白飯上。至於乾海藻食品，一般不用開火，視乎厚度，用水浸軟5至10分鐘就可以，然後加入其他菜式之中一起烹調。當然你也可以煲湯用，那麼連先用水浸軟的程序也可省卻。

即學短片：涼拌海帶，不用開火都做到