明明食很多總是餓？經常想食澱粉？關鍵在於早進食與晚進食！美國研究：遲進餐人士會出現這6個特質兼易肥！

進餐時間與健康之關係，一直都是這幾年來研究人員重點研究的範疇；當中，進餐時間與體重、荷爾蒙、睡眠質素、血糖波動、病情影響等都是值得探討的題目。從過去的研究都顯示，較早進食對健康似乎都是較好的。以暫時數據來說，較晚進食與體重增加風險實在扯上關係；不過，數據卻未能證實為何晚食會影響飢餓及體能代謝消耗，也未能證實與脂肪細胞代謝有沒有關係。所以，剛剛早幾星期前公布的一項最新研究，就對這個方向著手。

最新研究：早食vs晚食

美國研究人員進行了一項隨機對照交叉試驗， 去確定晚食與早食的影響。在此實驗中，他們嚴格控制16位自願參加者人士的營養攝取量、活動、睡眠、以及日夜光照時間。此16位人士全部都屬過重或癡肥，平均年齡為37歲。

全部都進食同樣一份餐單，他們被隨機分配早食組及晚食組。早食組於早上9點進食早餐，然後下午1點進食午餐，及17：30點進食晚餐；而晚食組則將進食時間全部推遲250分鐘（約4小時）。兩個組別之後會早食晚食對調，重新再測試過。

結果發現，即使進食同樣食物、運動量及其他可控制的環境因素，晚食組有以下6個特點：

1. 匯報肚餓感覺比早食組高出兩倍

2. 渴求更多澱粉食物或肉類

3. 負責控制飽肚感的荷爾蒙瘦素血水平較低

4. 卡路里燃燒較少

5. 體溫相對較低

6. 改變了脂肪代謝，加速了脂肪組織生成，同時抑壓脂肪分解，造成囤積脂肪

之前研究也指出相似結果

以上的因素，全部都是與體重上升及體脂增加有關。事實上早於2017年，已經有一個關於早食及晚食的研究。當年的結果發現，遲食一群會有較差的新陳代謝，影響了糖份及血脂控制，特別是空腹血糖、胰島素、膽固醇、三酸甘油酯等。 此研究亦證實，即使卡路里相同，晚食組的一群體重在測試期間，相比早食組上升增加。

為了健康要做早食

同一樣卡路里，每天較早進食對身體健康是有好處的。在香港，我們的晚餐進食時間比較遲；若未放工，也沒辦法。可以的話，建議盡量較早吃晚餐，而早上無論肚餓與否也應該吃早餐，這樣就可以配合荷爾蒙水平，對脂肪代謝較有益處。