最新研究：超級食物杏仁對腸道菌群健康有益！原粒杏仁吃與磨杏仁粉吃好？對於排便有分別！

各款食物、與腸道菌群及健康的微妙關係，一直是這幾年來最熱烈探討的話題。而各款超級食物當中，果仁對於腸道菌群健康也屬正面。不過，究竟怎樣影響，幫助了甚麼，之前也不太清楚。最新研究，就似乎找到當中的奧妙。不過，吸引我的，不是因為研究證實果仁對腸道健康有益，而是發現原粒杏仁與杏仁粉之分別。

（網上圖片）

最新研究：杏仁有助鞏固腸道菌群健康

英國研究人員將87位年齡介乎18至45歲參與者分成三組，連續四星期進行：

第一組：每天進食兩安士（56克）原粒杏仁作為零食

第二組：每天進食56克碎杏仁粉作零食

第三組：每天進食一件相等熱量的鬆餅

試驗結束時候，研究人員就發現頭兩組杏仁組，糞便中的丁酸鹽含量明顯高。

丁酸鹽是甚麼？

丁酸鹽Butyrate是一種短鏈脂肪酸，通過大腸益生菌從食物中的膳食纖維經過發酵而產生的。丁酸鹽具有抗炎特性，可增強腸道細胞膜屏障功能，防止細菌進入血管，從而增強免疫力，對於腸道疾病特別有益處。

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原粒杏仁VS磨碎杏仁粉

兩者的研究結果大致都相若，兩者對於腸道中的益生菌菌種影響、糞便軟硬度等都相若。但當中最明顯之分別，就是排便次數。相比碎杏仁粉，進食原粒杏仁的一組每星期的排便次數，都平均多1.5次。

研究人員估計，此分別可能來自於杏仁中的脂肪是何時釋放出來。他們估計，由於原粒杏仁需要較多咀嚼及消化程序，所以脂肪逃避了上食道的分解而入了大腸；這些脂肪進入大腸後，有潤滑大腸的功效，所以增加了排便次數。相反，進食碎杏仁粉的一群，由於杏仁一早已經磨碎了，所以脂肪亦已釋放出來，進食後立即被吸收，因而減少了進入大腸的分量。

不過，以上的解釋是研究人員的初步估計，有待日後有更多的實驗去證實。不過這個結果，就令我想到，當大家食用杏仁粉、黑芝麻粉等產品，其健康益處是否就等同進食原粒杏仁或原粒黑麥芝麻？這有待跟進。

杏仁營養快訊（原粒每1安士約23粒）

熱量：164卡

蛋白質：6克

脂肪：14.1克

碳水化合物：6.1克

膳食纖維：3.5克

升糖指數：～15（低）