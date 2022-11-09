草飼牛VS穀飼牛！邊款營養價值較高？邊款較人道？邊款適合鋸扒？點揀在乎你需要！

超市買餸，大家都留意到牛肉包裝標籤多了草飼或穀飼字眼。讀過我舊著作也聽過我說，草飼牛肉高營養價值。很多人都問過我，草飼牛肉是否較好？好不好，就視乎你的需要。今天我就分析3個範疇，好讓你自己選擇。

草飼牛其實是怎樣成長的？

所有肉牛斷奶之後，都是在牧場用草飼養約7至9個月。草飼牛一生是進食草的，通常在春夏季會在牧場吃草，當天氣冷了，牠們就會住在室內進食乾草或發酵的乾草。但是穀飼牛則不同，起初會在牧場食草的，但到了後期，大部分傳統飼養的牛會被送往密集飼養場，在那裏的幾個月牛隻會進食穀物飼料（通常都是粟米提煉的），用最快的方法迅速將牠們養肥，然後賣出去。可是，牛隻本身並非適合進食穀物的。基本上，市面上大部分牛肉都是穀飼，如果標籤沒有提到飼養方式，多是穀飼。

至於草飼牛隻，於接近天然環境下成長，需要最少另外6至12個月時間，才能成長到市場所需的體重。長達一年的額外草料，再加上照顧及護理，就是令到草飼牛價錢較貴的主要原因。

1. 營養較優勝？草飼

相比普通牛肉，草飼牛的肉質較瘦，因此脂肪含量及熱量都較低。2013年就有研究指出，草飼牛一般每100克的脂肪含量都低1.6至4.1克。雖然脂肪含量較低，但奧米加3（ALA）含量卻較高；一般草飼牛含高達5倍對心臟有益處的奧米加三脂肪酸。另外，草飼牛亦含兩倍對體重管理及二型糖尿病有益的共軛亞油酸CLA。其他研究也指出，草飼牛的維他命A胡蘿蔔素及維他命E也比穀飼牛稍高。

2. 對牛隻較人道？草飼

對於牛隻福祉來說，草飼方式較為人道：牛隻可在更多空間活動，不會被困於密集式飼養場，也不會被迫進食不適合牠們成長的穀物去催谷囤肥。由於粟米提取的穀物飼料，對於牠們消化系統屬於難消化的，所以容易會引致腸胃疾病，導致胃酸倒流、胃潰瘍，甚至肝病等疾病。一般來說，大部分草飼牛都跟有機牛一樣，不會打激素的。

3. 適合鋸扒？穀飼

之前一段亦提到，草飼牛肉質較瘦，脂肪含量低，所以肥紋較少。就是這個原因，草飼牛扒不適合用作傳統鋸扒之用。平時我煮草飼牛扒，通常都是煎完之後切片上碟才給女兒及家人進食的。用作鋸扒，選擇脂肪含量較高的穀飼牛扒或較適合。

選擇基於你的需要

我選擇煮草飼牛肉給家人，是為了人道理由多過營養理由的。因為最終，如果真的是為了攝取更多奧米加3，食三文魚或核桃好過。草飼牛肉雖然營養價值較高，但並沒有突然變成超級食物。所以無論是草飼牛還是穀飼牛，根據世界癌症研究基金建議（https://bit.ly/3dR431n ），每星期3次紅肉（豬牛羊），而總分量為12至18安士（即每次4至6安士）。