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04/01/2023

節日後重整飲食！5款植物性高蛋白食材，實現不吃肉又可Keep Fit！

#素食 #鷹嘴豆 #奇亞籽 #Health & Fitness #黃豆 #青豆 #Bean #素蛋白質
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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

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    逢周三更新

　　聖誕派對過後踏入新年，很多讀者都分享需要重整飲食，準備過農曆前減肥。增肌減脂飲食增加蛋白質，但也不一定需要吃肉的。別誤會，我並非是說吃肉不好，只是各人需要不同。有些人不想再增加肉類份量，有些則因為健康緣故不適合再增加肉類。較簡單增加蛋白質的方法，就是增加植物性高蛋白食物，同時亦增添植物性飲食的營養，包括膳食纖維、益生元、抗氧化物質、及各款植物性營養素。

 

　　所有豆類、果仁、種子都含有不同水平的蛋白質含量。今次，特別選出當中五款比較容易添加於現成菜式的食材，有助持久實行。

 

#1 黃豆類製品

 

　　相信大家都對黃豆類製品非常熟悉。豆腐，是當中我們進食得最多的黃豆類製品。黃豆屬於完全蛋白，含九款必須氨基酸，所以一直以來都是素食者的首選蛋白質食物。但即使是首選食物，也未必能餐餐食同一款豆腐。為了飲食具備多元化，除了豆腐，還有其他黃豆類製品。

 

蛋白質含量：

硬豆腐（每半杯）：～10克

軟豆腐每半杯）：～5.5克

天貝（每半杯）：15克

枝豆（每半杯）：8.5克

豆奶（一杯）：6克

 

快速食法：

　　●    飲一杯豆奶

　　●    煲湯到最後5分鐘，將軟豆腐或縜豆腐切粒放湯

 

有時間準備：

　　●    於煎炒菜式，用硬豆腐代替肉類；硬豆腐可以先醃，然後煎炒

　　●    週末預先meal prep煮定枝豆然後儲存於雪櫃，平日可隨時灑入各款菜式，增添營養之餘也增添色彩

 

 

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