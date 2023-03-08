續談朱古力奶！如何衡量朱古力奶營養價值？怎樣才知道添加了多少糖？用了全脂還是脫脂奶？

上星期專欄文章，簡單解釋了關於朱古力奶的五個重點（https://bit.ly/3EWAt4X）。刊登後收到大量讀者留言，問及關於朱古力奶之營養價值等其他問題。總括收到的提問，可分類為以下三個疑問。

疑問一：想知朱古力奶是用了全脂還是脫脂奶？

方法：查脂肪含量

很多人買牛奶，都喜歡全脂的味道；有些人，則喜歡低脂選擇。無論你是全脂奶粉是還是脫脂奶粉絲，希望知道自己飲用的牛奶飲品的資料，的確是好事。

要知道朱古力奶用哪款牛奶，其實很容易。牛奶通常分全脂、2%、1%及脫脂奶，近年也有半脂奶。這些數字百分比，很容易在營養標籤上找到。例如，1%低脂牛奶，在營養標籤上，每100毫升牛奶，就有1克脂肪；2%牛奶就有2克。全脂則有3.5克脂肪左右，而脫脂就完全沒有脂肪；半脂奶含全脂的一半脂肪含量，即約1.8克，而日本北海道牛奶脂肪含量可能會更高。所以拿起朱古力奶時候，查一查每100毫升脂肪是多少，就大約知道是用了甚麼牛奶。

成份：脫脂奶、牛奶、糖、可可粉、調味劑、奶固體、乳化劑（E471）、酸度調節劑（ E452 ）、穩定劑（ E407）

大家練習一下，就用上星期我的專欄其中一款朱古力奶例子。從成分表見到，這份牛奶第一成分是脫脂奶、第二成分是牛奶。另外亦有奶固體，幾款牛奶成分混合起來，很難知道究竟大約是多少。在營養標籤上看到，每100毫升提供2克脂肪，所以這款從幾款牛奶成分混合起來的朱古力奶，就大約是等如2％牛奶了。

疑問二：想知朱古力奶添加了多少糖？

方法：查糖含量，然後減5克

由於本港法例沒有規定添加糖需要另外標籤，所以在朱古力奶上標籤的糖份，有包括牛奶原本所含天然乳糖，以及添加的糖。要知道朱古力奶添加了多少糖，非常容易，因為無論牛奶是全脂奶還是脫脂奶，每100毫升之乳糖含量都是大約5克。

計算添加糖公式=每100毫升糖含量－5克乳糖含量

（圖片由作者提供）

再用同一款朱古力奶標籤作為例子。

● 從標籤上我們得悉每100毫升糖含量：10.2克

● 天然牛奶每100毫升乳糖含量：5克

● 計算之下每100毫升添加糖含量： 5.2克

這款朱古力奶每盒有200毫升，所以這盒朱古力奶，就含有5.2×2等於約10.4克的添加糖。

疑問三：想知朱古力奶有幾多奶？

方法：查蛋白質含量

上星期文章也提過，買朱古力奶，始終都想有真牛奶；而牛奶當中其中一項重要營養素，就是提供蛋白質。若想知道朱古力奶含有多少牛奶成分，可查看蛋白質含量。無論是脫脂牛奶還是全脂牛奶，一般每100毫升牛奶提供約3.5克。某些地區出品的牛奶，其蛋白質含量會接近3.7克；某些朱古力奶，則會再加奶固體。情況就像希臘式乳酪，用了低脂或脫脂牛奶製作的時候，製造商會添加奶固體去增加營養素，所以就以上面的朱古力奶例子來說，每100毫升含有3.7克蛋白質並不出奇。一般我會建議選擇蛋白質含量約徘徊於每100毫升3.5克左右，有機會或證明這款朱古力奶含足夠牛奶成分。

就以上星期另一款用奶粉製作的朱古力奶作為例子。這款朱古力奶，每100毫升飲料，只提供2.7克蛋白質，與標準～3.5克差了0.8克；以一盒236毫升來計算，就相差了約1.9克蛋白質。換句話說，這款朱古力奶的牛奶含量相對較少。注意，正因為牛奶含量相對較少（即乳糖含量亦較少），計算添加糖的時候就不可以以5克乳糖去計算了。