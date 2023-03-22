飲咖啡可減肥？瑞典最新研究發現：血液中咖啡因水平愈高，BMI及體脂愈低！可信嗎？

咖啡可否幫助減肥？如果10年前有人這樣問我，我肯定我答不可以。不過如果現在有人再問這條問題，我不能夠有一個肯定的答案。從前對於咖啡的負面見解，近十年都逐一被研究反擊。就例如咖啡對於糖尿病之關係，於2018年瑞士研究人員指出慣常飲用咖啡可減低二型糖尿病風險。又例如咖啡與心血管健康的關係，近年亦有多項研究為此飲品一一平反。就最近期去年亦有另一英國研究也指出，每天飲用3杯咖啡對心血管健康有保護作用。

兩個原因咖啡因或可幫助減脂

1.咖啡因可將脂肪從脂肪細胞分解出來

咖啡因屬於刺激性物質，能刺激神經系統，直接向脂肪細胞發出信號。研究指出咖啡因通過增加腎上腺素水平，而發出向細胞組織分解及釋放脂肪的訊號。當然，從脂肪細胞分解囤積的脂肪並不等於減脂，只是令脂肪從細胞中分解出血液，若果正在運動的話就有機會用此作為能源。

2.咖啡因可提升代謝率

早期小型研究顯示，咖啡因可以使靜息代謝率增加3至11%，而瑞士研究人員亦發現，咖啡因增加燃燒脂肪，從而增加整體能量燃燒率。不過，增加脂肪燃燒的效果，似乎對於癡肥人士沒太大幫助，但對於本身健康及偏瘦人士，脂肪燃燒率則增加高達接近三成。

疑問：有助減脂能力是否長久？

雖然一直都有研究指出，咖啡因有助增加脂肪燃燒，但最大的一個未知之數，就是究竟這個能力是否長久的。我提出這點，是因為之前的確有研究指出，我們的身體會逐漸適應咖啡因對我們的影響，換句話說，我們的身體似乎能夠訓練我們去適應咖啡因所帶來的各種影響。早期90年代，就已經有一個研究顯示，身體會慢慢適應咖啡因對於腎上腺的影響，從而減低了對代謝率及脂肪燃燒率之影響。

不過，一項剛剛在上星期公布的瑞典研究， 就似乎指出咖啡因對身體的的影響是長久的。

最新研究：高咖啡因與健康體重及體脂扯上關係

此研究是基於之前發表的研究基礎上建立的。之前研究表明，每天飲3至5杯咖啡，平均咖啡因攝取量位於70至150毫克之間人士，其心血管疾病及二型糖尿病風險相對較低。可是這個研究是觀察成研究，因此很難確定這些正面影響，是由咖啡因引起的，還是其他因素，所以今次這個研究，研究人員就用了一項隨機技術，通過遺傳證據確定因果關係。經過分析後，研究人員發現，血液之咖啡因水平，與BMI及體脂扯上關係；咖啡因水平愈高， BMI及體脂就愈低。結果亦指出，由於咖啡因與體脂及體重扯上關係，因而亦與糖尿病風險扯上關係。經過計算後，研究人員表明每天攝取100毫克咖啡因，估計會增加約100卡能量消耗。

減肥要飲咖啡？

雖然這個研究用基因去證實因果關係，但並非證實飲咖啡就可以減體脂。相信也不用營養師說，如果飲食不健康，飲幾多咖啡也沒用。另外，研究中所用的數據，是一萬名主要歐洲白人數據，所以並不知道這個結果是否對於其他族裔有同一樣的結論。話雖如此，我認為這個研究結果，與之前關於咖啡及體重的研究結果雷同，所以也並非天馬行空。希望將來有更多其他研究人員，朝著這個方向去深究。