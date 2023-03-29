About Caffeine：飲咖啡對身體有益，但並非人人適合？ 15+款含咖啡因的飲品與食品，每天可攝取多少？

上星期本專欄文章分享了瑞典一個最新研究。研究結果指出，高咖啡因血水平與較低體脂及體重扯上關係。因此，多位讀者詢問，除咖啡之外，有甚麼飲品或食物含咖啡因？今天，就藉此解釋多些關於咖啡因的資訊，及四大類高含量食物。

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飲咖啡可減肥？瑞典最新研究發現：血液中咖啡因水平愈高，BMI及體脂愈低！可信嗎？

咖啡因吸收入身體後會停留多久？

咖啡因屬於快吸收物質，一般進食後45分鐘內就會全被吸收。而咖啡因血水平含量最高，通常介乎於15至120分鐘。若果是經液體飲品，例如咖啡、茶或汽水等，或空腹飲用，就會吸收得更快。若與食物一同進食，例如含有膳食纖維等，則會減慢吸收速度。

另外，咖啡因之吸收速度快，但分解速度亦快。咖啡因一般存在於血液中九個多小時。而肝臟，就是負責分解咖啡因的器官。與吸收因素一樣，分解速度也有長短，會因外在因素加快，或減慢分解咖啡因之速度。

例如孕婦，研究顯示妊娠晚期，由於受荷爾蒙影響，分解咖啡因速度極慢，咖啡因可停留於體內高達15小時。服用荷爾蒙藥物或避孕藥亦一樣，會減慢咖啡因分解速度。另外，吸煙又會加快分解速度。

咖啡因導致身體不適？不要勉強

分享咖啡因高含量食物之前，希望藉此解說，雖然大量研究證實咖啡對身體提供益處，但並非人人適合的。如果你飲咖啡，或進食咖啡因高含量食物有以下症狀的話，建議避開。

感到焦慮

心跳加速

長期倚賴

引起肚瀉

4大類含咖啡因之食物及飲品

#1咖啡

- 港式咖啡（每杯）：～200毫克

- 西式咖啡：約95毫克

- 濃縮咖啡（一份）：約80至100毫克

- Decaf 咖啡：4毫克

#2 茶

- 港式奶茶（每杯）：～170毫克

- 西式黑茶：～47至90毫克

- 綠茶： 28至45毫克

- 白茶： 6-60毫克

- 抹茶（每半茶匙）：35毫克

- Decaf 茶：2毫克

#3 其他飲品

- 能量飲品：不同品牌有不同含量，通常每樽或每罐含約170毫克。注意亦有濃縮咖啡因能量飲品，購買前請查閱標籤。

- Mountain Dew激浪（每罐）： 55毫克

- 可樂：～40毫克

#4 朱古力

- 可可粉（每兩湯匙）：～25毫克

- 黑朱古力（每安士）：24毫克

- 朱古力奶：～6毫克

咖啡因攝取量有沒有上限？

由於從前咖啡被視為需要限制進食的飲品，所以一直都會有人問，咖啡因攝取量有沒有上限？

對於健康人士，研究顯示，每天2至4杯咖啡，並不對身體帶來負面影響，所以並沒有上限。美國食品及藥物局則註明，每天400毫克也視為安全攝取量。

有上限的，是孕婦及小童群組。建議孕婦咖啡因攝取量每天不超過200毫克，而12歲以下小童每天不超過100毫克。