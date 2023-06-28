不要再用代糖減肥？世衛最新代糖指引，點名建議避開10款代糖！哪類人可豁免？

近月來的營養界熱話，都是關於世衛公布的代糖建議。早前於5月中，世衛發出聲明，建議別用代糖作為減肥策略，及警告長期食用代糖增加糖尿病、心血管疾病、及死亡風險。讀者讀到報道後，紛紛留言問，是否真的？

為了制定新的指引，一群國際專家小組，審查超過280份之前已刊登的科學研究。研究包括於成人、孕婦、小童進行的大型隨機對照測試以及觀察性研究。研究調查都是關於代糖與一系列健康指標，包括癡肥、過重、二型糖尿病、心血管疾病、因心血管疾病引致的死亡、慢性腎病、癌症、及因癌症引致的死亡。

結果顯示以下三個重點：

三個月或以下的短期研究顯示，高代糖攝取量的成人體重減輕。 中期6至18個月攝取高代糖量成人的測試結果，則顯示並體重並不較輕，意味之前減重結果並不能維持。 長期10年跟蹤的觀察性研究指出，高代糖攝取量成人卻與肥胖風險扯上關係。另外，代糖飲品或代糖攝取量越高人士，患上二型糖尿病風險亦增加。

指引說甚麼？

基於現有的證據表示，使用代糖不會為成人或小童減低體脂，也並不帶來任何長期益處。而結果也表明，長期代糖使用可能會增加心血管疾病、糖尿病、及死亡風險。就此，世衛發出的一份90頁指引，總括建議別用代糖去控制體重或減少疾病風險。

指引點名提到10款非糖甜味劑（統稱NSS，non sugar sweeteners）

Aspartame 阿斯巴甜 E951（常見於包裝汽水或包裝飲品、甜品及啫喱、喉糖等） Acesulfame K 安賽蜜K E950（常見於汽水飲品、糖果、冷藏甜品及啫喱） Sucralose 三氯蔗糖 E955（常見於低糖雪糕、餅乾或烘焙類食品、啫喱、香口膠、飲品等） Stevia 甜菊糖 E960 Saccharin E954 Advantame E969 Neotame E961 Cyclamate E952 Thaumatin E957 Brazzein 沒有E號碼

頭三項代糖是最常見於包裝食品及飲品。而上面10款甜味劑通常都被標籤為「無營養價值」。

另外，指引亦特別提出豁免兩款代糖。換句話說，不需要避開以下兩款代糖：

糖醇

低糖份的天然糖

雖然指引完全沒有特別列出豁免例子的詳細名單，不過就以糖醇類別來說，豁免包括：

赤藻糖醇

麥芽糖醇

木糖醇

山梨糖醇

甘露醇

氫化澱粉水解物

注意：糖尿病患者豁免

世衛指引其中一句特別提出，除糖尿病患者之外，其他人一律別用人工代糖作減肥，或防止疾病用處。

指引清楚建議減肥不應用代糖，以及長期使用會引致其他健康問題。但是，指引卻缺乏細節及有漏洞，以及某些句子令人費解。例如，指引指出糖尿病人豁免（不需要避開代糖），但談及豁免之前，又說長期食用代糖會導致糖尿病。那麼，糖尿病人讀到指引警告代糖會引致糖尿病，即使自己豁免，那麼究竟會不會令自己病情嚴重？下星期Part 2繼續討論世衛這份報告，及我的分析及建議。