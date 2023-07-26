再談阿斯巴甜代糖被列為2B致癌物：世界各地健康組織點睇？每日可以攝取多少？

上星期在本專欄討論了，最新世衛附屬國際癌症研究所IARC公布的阿斯巴甜審查結果（https://bit.ly/3Y7tz5n）。IARC評估阿斯巴甜為2B致癌物，即「或者可能致癌」。正當大家仍在猶豫是否需要完全避開阿斯巴甜之際，我希望藉此分享世界各國對阿斯巴甜的意見，及其建議可接受攝取量。

香港及其他國家健康組織對阿斯巴甜的意見是甚麼？

香港：食安中心於2020年發布的食物添加劑風險簡訊中，有提到阿斯巴甜（報告用了別名天冬酰胺）及其世衛建議的可接受攝取量。報告以一位60公斤成人作為例子，提出每天要飲用大約5公升的健怡飲品，或70包代糖，才會達到世衛的可接受攝取量。

香港及世衛可接受攝取量：40毫克／每公升體重（40 mg／kg body weight）

美國：作為首個國家批準阿斯巴甜代糖，FDA一直都有審查最新研究；對上一次是於2021年3月，重申阿斯巴甜屬於安全食物添加劑，適合人類食用。注意美國的可接受攝取量比其他國家為高。

美國可接受攝取量：50毫克／每公斤體重

加拿大：自世衛公布其阿斯巴甜建議後，加拿大衛生局公布會詳細研究世衛的報告。在加拿大於1981年批準使用。加拿大癌症協會建議，若不超過可攝取量的話，屬於安全進食量。

加拿大可接受攝取量：40毫克／每公升體重

英國及歐盟：歐盟於2008年重整食物添加劑審查，規定所有之前已批準的食物添加劑要重新評估，當年阿斯巴甜就是最早被重新評估的添加劑之一。歐洲食品安全局於2013年發布了全面風險評估，指出阿斯巴甜普通進食量屬安全。

歐盟可接受攝取量：40毫克／每公升體重

澳紐：於1986年首次批準屬於安全食物添加劑，對不同食物有不同的阿斯巴甜含量上限，亦限制阿斯巴甜含量不能超過原裝含糖的分量。

澳紐可接受攝取量：40毫克／每公升體重

每天可以攝取多少阿斯巴甜？

總括各國的可接受阿斯巴甜攝取量都是約每公斤體重40毫克。以一位60公斤成人來說，每天可攝取量為2,400毫克，以一位50公斤成人來說，則是2,000毫克。每罐健怡可樂含約180毫克阿斯巴甜，即一位50公斤成人每天飲用11罐，才達到建議可接受攝取量。

當然，讀過我的著作及專欄文章的讀者也知道，可接受攝取量並非建議進食量。以我一向推動的EatClean無添加飲食建議，最佳飲食方法當然是完全不飲用汽水，選擇天然飲品。但老實說，以世衛的建議可接受攝取量來衡量，真的又很難飲到或食到這個可接受攝取量，除非將來有新的證據指出，更低攝取量才是安全。因此，我的建議如舊，減少對甜味的渴求，減糖（無論是天然糖還是化學代糖）是最佳上策。就以整體健康來說，實行EatClean無添加天然飲食，減少進食高度加工食物及飲品，從而減低其化學添加劑的攝取量。

下星期阿斯巴甜系列之最後Part 3，我會挑選幾款常見食物去分析。