Beauty
識食Hea住瘦
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

06/12/2023

穩定血糖｜餐前進食杏仁或有助控制血糖兼減脂？三餐前要吃食多少杏仁？吃多久可見效果？

#健康 #蛋白質 #減脂 #營養 #堅果 #Health & Fitness #杏仁 #營養師 #血糖 #Keep Fit #研究 #keepfit #營養新知 #食得有營
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

    識食Hea住瘦

    逢周三更新

　　餐前30分鐘食小食，都可以減肥及改善血糖？似乎不可能，卻正有一項新研究指出，餐前進食杏仁對血糖控制，及糖尿病前期狀況、及體重有明顯改善。

 

 

餐前進食20克杏仁

 

　　印度研究人員，招攬了60位癡肥及患有糖尿病前期人士，然後將它們分為兩組，一組為杏仁治療組，早午晚三餐餐前30分鐘都會進食20克杏仁，而另一組則對照組，研究為期三個月，由加州杏仁協會贊助。兩個組別都獲得了飲食和運動諮詢，以及家用血糖儀來測量血糖水平，並將其與進食量和運動量一起記錄中。

 

　　研究期間，各人的體重、腰圍、臀圍、脂肪量都會被量度。其餘指數包括血糖、糖化血紅素A1C、胰島素、膽固醇、高敏感性C反應蛋白等等都會被跟進。

 

結果顯示：

1.    連續三個月三餐餐前進食20克杏仁，治療組的體重平均下降了3.1公斤。另外，腰圍及體脂顯著下降。

2.    糖化血紅素A1C平均下降0.4%；這個幅度算是理想的，因為如果原本A1C是6.0% （即是屬於糖尿病前期），下降0.4%下降到5.6%，就變成健康人士指數了。另外，空腹血糖、餐後胰島素、胰島素原、總膽固醇、LDL壞膽固醇等也有所改善。

3.    接近¼治療組人士，逆轉了糖尿病前期，血糖指標返回健康狀態。此數據與服用糖尿病前期藥物Acarbose效果相若。

 

杏仁與糖尿病的關係

 

　　事實上，同一組研究人員，於六年前已公布關於杏仁與血糖的另一項研究。當年，他們發現連續24星期每天添加一份杏仁小食，改善了血糖及血脂（包括A1C、腰圍、三酸甘油脂等）。而今次的研究結果，更令人份外起舞。

 

　　根據2006-2014年研究顯示，香港約有122萬人處於糖尿病前期，而此群糖尿病前期患者每年約有五至10%演變成糖尿病。 若有一款簡單食物，有助停止惡化，甚至逆轉病情，相信也會有一部份患者希望嘗試。

 

　　不過，此研究屬於小型研究，只有60人，再加上所有患者都是印度人，與我們的飲食有點不同。雖然食物不相同，但是營養分布則相約；印度人早餐是高澱粉，而午餐及晚餐進食米飯及燒烤麵包份量也屬高。

 

　　要食多少杏仁？

 

　　除了作為高蛋白小食之外，杏仁的纖維、單一不飽和脂肪、鋅和鎂礦物質，全部營養素都能相輔相成控制血糖，增加飽肚感。

 

　　20克杏仁，即是大約16粒。早午晚三餐餐前都進食16粒，需要一定恒心。

 

杏仁營養資訊（20克）：

熱量：116卡

蛋白質：4.3克

脂肪：10.1克（單一不飽和脂肪： 6.4克）

碳水化合物：4克

膳食纖維：2.4克

升糖指數：15（低）

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即參加

我要回應
更多識食Hea住瘦文章

You May Also Like

#健康 #蛋白質 #減脂 #營養 #堅果 #Health & Fitness #杏仁 #營養師 #血糖 #Keep Fit #研究 #keepfit #營養新知 #食得有營
More on Beauty

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk