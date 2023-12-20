4款聖誕自助餐美食營養對比！薑餅人曲奇VS聖誕曲奇、肉眼燒牛肉VS火雞，哪些更低卡低脂？

又到聖誕自助餐高峰期！聖誕節自助餐主食及甜品，相比平時有更多選擇！如果是一年一次的話，其實也可以開懷大食一番；但若果連續兩星期都暴食，或者也可以看一看以下的輕鬆對比，讓你有個精明選擇。

常見聖誕美食營養比拼

1／火雞 vs 肉眼燒牛肉

兩款均為重要蛋白質來源，然而火雞所含脂肪明顯比肉眼扒的少。以100克肉來計算，肉眼扒提供22克總脂肪，而火雞只含有7克。另外，牛肉本身的蛋白質含量已經高，火雞肉則更高。每一百克牛肉提供24克蛋白質，同樣份量火雞提供29克蛋白質。毫無疑問地，火雞確勝一籌。

選擇：火雞

2／薑餅人曲奇 vs 聖誕曲奇

兩款曲奇所需的主要食材其實都相近。但最大分別，是所需牛油及添加糖份量。一般情況，薑餅人所需的牛油及糖分，都比普通曲奇少。因此，其脂肪及糖分，以致總熱量都比曲奇低。再者，薑餅人需要多款香料，例如薑粉、玉桂粉等，雖然容量不多，但亦有少許健康益處。所以，薑餅人勝出。

選擇：薑餅人曲奇

3／聖誕棒棒糖 vs 金莎朱古力

聖誕棒棒糖，製作所需成份，差不多全都是糖或糖漿。所以每支（14克）提供50卡，全部來自13克糖分。至於金莎朱古力，每粒提供約63卡，來自4.7克碳水化合物及4.3克脂肪。如果你能夠限制不多吃多於一件的話，選擇金莎朱古力會較好的。因為朱古力含有脂肪及微量蛋白質，其升糖指數應該會比聖誕棒棒糖低；再加上金沙朱古力含可可成分及少量果仁，也可提供少量抗氧化物質及纖維。不過，棒棒糖有另一好處，就是很少人可以一次過吃掉全條。

選擇：金莎朱古力

4／軟芝士 vs 硬芝士

營養角度來說，芝士軟硬度，通常都可以提供其脂肪及其他營養素的密度資訊。一般而言，愈硬的芝士，除了味道越濃烈之外，其脂肪、熱量、鈣質等，全部都高於軟芝士。所以約在聖誕自助餐遇上各款吸引的進口芝士，那就選擇偏白色或較淡色的軟芝士，已省去不必要的熱量，留給其他食物。

選擇：軟芝士