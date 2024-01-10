新一年、天氣愈冷愈睡不好？可能因為吃了辣火鍋、飯後甜品！晚上吃這5類食物或會影響睡眠質素

踏入新年，有讀者表示晚上好像愈來愈睡得不好；又不算是長期失眠，但總是好像多個晚上都多次醒來，感覺不舒服。事實上，當天氣愈來愈冷，我們的飲食習慣通常會有所改變；晚餐選擇食物或有不同，又或者睡前小食也有不同。事實上，晚間進食的食物，會對血糖、消化、以致神經系統都有影響，所以直接或間接會對我們的睡眠質素也產生反應。不如就和大家分享一下，哪五款食物於晚間進食，或會影響睡眠質素吧！

1／快餐店炸薯條

夏天外出膳食，很多人都會選擇沙律等菜式作為side dish；但到了冬季，會選擇熱食物，而最常見的伴菜，就是薯條了。快餐店或餐廳用來炸食物的油，多數都是商用混合油，通常混合了飽和脂肪含量高食油。所以進食快餐店的炸薯條、炸雞或其他油炸食物，有機會攝取過多飽和脂肪。有研究提出，飽和脂肪進食量與睡眠質素扯上關係。早於2010年，已有研究指出總脂肪及飽和脂肪進食量高，與睡眠時間縮短扯上關係。事實上，晚問進食薯條等油炸食物，或有可能導致消化不良，令入睡的時候感覺不舒服，結果整晚都睡得不好。

2／辣火鍋

天氣凍，自然想吃火鍋，而麻辣湯底亦是香港人喜愛湯底之一。即使辣椒及其他次刺辣的香料有減輕發炎及疼痛的功效，可是對於睡眠質素來說，晚間進食大量刺辣食物，或會帶來負面影響，尤其是有胃部問題患者。一項2020年公布的小型研究指出，辣椒會加劇胃酸倒流及胃刺痛的情況。胃部不適，或會導致晚間醒來，難以再入睡。

3／飯後甜品

天氣凍，晚餐後有時也渴望飲一碗熱糖水。早於2019年一項研究指出，進食精煉糖類食物及升糖指數高食物最多的一群（包括麵包、鬆餅、蛋糕、其他烘焙甜品等），飽受失眠症狀較多。當晚餐突然含高分量糖份，會引起血糖飈升。2022年就有一項研究，招攬了100位女大學生去分析她們的添加糖及睡眠質素關係。當添加糖進食量超過30%全日熱量攝取量，全部大學生睡眠質素都屬於差。而添加糖攝取量最低的一組（不超過10%全日熱量攝取量），以每天2,000卡熱量來說，低過10%即等於低過12茶匙，她們的睡眠質素指標則較好。以每天12茶匙攝取量來說，即等於不進食甜品了（因一件朱古力蛋糕已經有約14茶匙，而一碗小糖水亦含七至八茶匙）。事實上，低攝取量群組當中31%人士，睡眠質素屬於好；大學生睡眠質素屬於好，實屬罕見。

4／酒精類

很多人都會於晚間與朋友一起飲酒，作為輕鬆活動之一；亦有人晚間飲酒暖胃。可是，雖然酒精可能會令你放鬆，但對於睡眠質素來說，酒精並不能讓你有一個優質睡眠。研究指出，晚間飲用酒精縮短睡眠時間、降低睡眠質素，及增加睡醒的次數，而這個負面影響，對於男士來說更加顯著。

5／咖啡因

名單去到最後，當然一定要提及熱咖啡。有動物研究顯示，下午攝取咖啡因，令動物不需要午睡，同時亦推遲入睡時間兩小時。2013年就有一項人類研究指出，當睡前6小時前攝取高劑量咖啡，令總睡眠時間減少1小時；結果亦發現，年紀愈大，這個影響亦較明顯。除了大杯裝咖啡含高劑量咖啡因之外，運動能量飲品亦有機會；若果你對咖啡因的反應較敏感的，就可能需要避免黃昏至晚間飲用這些飲品。