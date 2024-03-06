和便秘說再見！5大方法提升纖維攝取量：蔬果不去皮、牛油果塗麵包！珍珠奶茶加這材料

家人有便秘問題，但總是有原因不喜歡進食高纖維食物；不喜歡食菜，糙米太硬，食豆／西蘭花會有風等，大家都可能曾經聽過。似乎所有辦法已經耗盡的同時，在考慮服用纖維補充劑之前，或者可以試試以下令他們不知不覺攝取更多纖維的方法。

5個令到家人攝取更多纖維的方法

1. 不去皮

水果例如蘋果、提子等不去皮，相信大家都已做到；可以的話，食蔬菜，尤其是澱粉類蔬菜，也不去皮。薯仔、蘿蔔、或其他有皮的瓜菜，例如青瓜等，清洗好外皮後，連皮蚊煮。注意，由於連皮口感會較硬，製作給小朋友或長者的話，可以切細件一點，助他們咀嚼。

一個薯仔皮：添加兩克纖維

2. 添加奇亞籽入飲品

這個方法，對於要用飲管飲的飲品，例如珍珠奶茶，或自家製作的果汁或凍飲，最容易做到。奇亞籽遇水會發脹，所以製作飲品給家人時候，添加一至兩茶匙茶匙奇亞籽於飲品內，待五至10分鐘後，攪勻後就可以讓家人飲用。

一茶匙奇亞籽：添加兩克纖維

3. 添加營養酵母於西式菜式

一般你喜歡加入芝士的西式菜式，例如意粉，都可以選用營養酵母去代替。若果你從未於家中用過營養酵母的話，不要被其名稱嚇怕，這並非是用來製作啤酒或麵包的活性酵母。營養酵母的味道與芝士類似，可以烤焗亦可以直接灑上菜式，適合用於西式菜式。

一湯匙營養酵母：添加3克纖維

4. 用牛油果塗麵包

與其用牛油，直接將半個牛油果壓成蓉塗麵包，一來可攝取膳食纖維，也可以攝取對心臟有益的單一不飽和脂肪。

半個牛油果：添加5克纖維

5. 添加合桃入中式菜式

果仁是各款高纖維食物中，最容易添加入中式菜式。無論是肉片炒菜心、還是中式湯水，都可以加入果仁，例如腰果或合桃，一併煮炒。

一安士合桃：添加兩克纖維