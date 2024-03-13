咖啡豆是否要放進雪櫃？麵粉吸濕怎存放？5款在潮濕天氣要注意的食物！即睇儲存方法

踏入春季，濕度特別高，除了要為衣服做好防潮準備之外，長期儲存於廚房的食物，在這個季節也可能需要改變儲存方法，防止食物提早變壞，而以下五款食材，特別要留意！

1/ 麵粉

麵粉特別吸濕，這個大家都知道。對於某些比較貴重的麵粉，買回來後最好儲存於密實容器之內，防止水份滲入引致霉菌滋生。大部份外國進口的麵粉，都是儲存於紙包裝；若果沒有密實容器的話，可以將整包麵粉放入雪櫃，最少低溫之下不會令霉菌滋生。不過，入了雪櫃的麵粉，從此要存放於雪櫃內，不可以再放回室溫。

2/ 果仁

大部份經過烤焗的果仁，由於水份已經被蒸發，儲存於密實容器中，一般可以生存於普通濕度環境之下。不過，過去一個星期的濕度特別高，若果你恐怕果仁過早變壞（尤其是高脂果仁例如合桃），可以將整個密實容器放入雪櫃當中儲存，利用低溫防止變壞。

3/ 未熟的有皮水果

一般情況，未熟的有皮水果，例如橙、牛油果、布冧、奇異果、芒果等，是可以存於室溫的。不過於這個時段若果你擔心，可以在水果盤下放一張廚紙吸濕，待水果成熟後，才放進雪櫃就可以。

4/ 隔夜飯

於這個濕度之下，絕不能留隔夜飯於飯煲中過夜，白飯的濕度加上室溫是細菌滋生的旺地。剩下的白飯，待溫度下降後（兩小時內），儲存於一個盒然後放入雪櫃。白飯可以於雪櫃儲存於三至五天。

5/ 咖啡豆

咖啡豆比較Tricky。一般咖啡豆都不建議儲存於雪櫃，這是因為雖然入雪櫃可以延長保存期及新鮮度，但當咖啡豆出雪櫃後回暖的同時，會引致濕度凝結（即是吸濕），可能導致咖啡豆變質。較佳的方法是不要購買太多咖啡豆，若果有真空儲存器會最好，沒有的話於一個密實容器，遠離陽光與濕度，儲存少量或可以的。



