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20/03/2024

豆製品有助增加皮膚水潤、減少皺紋？最新研究：停經女士連續6個月進食這分量黃豆類食物，美肌效果顯著

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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

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    逢周三更新

　　護膚保養用品，大家都可能有都有基本認識。至於以食物護膚，大部分人都是以避開某種食物為原則，例如避開進食油炸食物或朱古力去防止痘痘。作為身體最大器官，又是最外層的保護細胞，皮膚其實受大量外在環境的影響，而隨著年紀漸長，可能會出現乾燥、皺紋、底層膠原蛋白厚度減少等；雌激素水平下降，是導致膠原蛋白增生率減少，就是皮膚改變的最關鍵因素之一。

 

 

研究指黃豆類製品有抗皺及增加水潤感功效

 

　　去年9月的一項研究指出，黃豆類食物所含的營養素，可令皮膚更加水潤，並且有助減少細紋。事實上，未在這個研究公布之前，已經有其他研究指出，黃豆類當中的異黃酮物質，對皮膚健康，尤其是皮膚底層濕潤、 彈性、膠原蛋白增生、抗細紋與及深紋都有保護作用。

 

　　今次這個針對停經後女性的臨床研究發現，連續六個月每天攝取30克黃豆蛋白，加50毫克異黃酮的參加者，皮膚水潤感明顯增加，而皺紋深度和色斑，則相對減少。

 

黃豆異黃酮有助刺激膠原蛋白及透明質酸增生

 

　　這個研究顯示，異黃酮就可能是對皮膚抗衰老有效益的其一營養素。其實，其他植物食物都有異黃酮，不過黃豆製品則特別高。異黃酮物質，通常都被歸類為植物雌激素，或有助發揮抗氧化及抗炎功效，抑壓自由基對皮膚細胞的破壞。亦有研究指出類黃酮有助刺激膠原蛋白及透明質酸增生，對於減慢皮膚顯老，有重要作用。

 

即是每天多少黃豆類食物？

 

　　這個研究所提出的每天30克來自黃豆的蛋白質及50毫克異黃酮，大約等如每天進食兩至三份黃豆製品。注意，這個分量屬於高，素食者才比較容易達到。

 

一份黃豆製品等如

● 天貝（半杯）：15克

● 硬豆腐（半杯）：～10克

● 軟豆腐（半杯）：～5.5克

● 枝豆（半杯）：8.5克

● 豆奶（一杯）：6克

 

 

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