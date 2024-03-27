甚麼是抗性澱粉？最新研究：抗性澱粉或有助減肥，同時改善胰島素阻抗！4類天然食物攝取到

在本專欄有多次提及過關於抗性澱粉對於穩定血糖及控制糖尿病的作用。最新研究指出，抗性澱粉也可能幫助減肥。

何謂抗性澱粉？

抗性澱粉屬於膳食纖維的一種，不會被胃部與及小腸消化。因此，當抗性澱粉進入大腸後，會被腸道內的益生菌用作能源從而發酵，所以抗性澱粉有時會被視為益生元的一種。從之前的動物研究顯示，抗性澱粉有助老鼠減脂，並且改善代謝指數。

最新研究指出抗性澱粉有助減肥

研究人員利用這個知識，於人類進行實驗。剛剛在2月尾公布的一項小型研究，由香港、中國及德國研究人員聯合進行分析，探討在飲食中添加抗性澱粉，對於胰島素阻抗、脂肪代謝，以及體重有何影響。37名居住於上海的過重人士，全部都並沒有服用益生菌，抗生素或控制血糖藥物，被隨機分配兩組：

● 治療組：每天兩餐餐前添加抗性澱粉

● 對照組：每天兩餐餐前添加支鏈澱粉

參與者首先根據自己組別進行8星期添加飲食，然後休息4星期，再對調組別再次進行8星期，前後20星期完成。

結果發現，連續8星期餐前添加抗性澱粉，有助減重平均2.8公斤（大約6磅）。這個數字，算非常好了。別忘記，這些人是並沒有改變飲食及其他活動習慣，只是餐前添加抗性澱粉而已，8星期減去6磅，成績屬非常理想。

益處似乎來自改善腸道菌群

從之前的研究得知，於老鼠體內直入青春雙歧桿菌B. adolescentis，有助對抗因進食過多而帶來的肥胖。所以，今次研究亦特別去分析這款益生菌。研究人員發現，當飲食添加抗性澱粉，參與者的體內大腸亦同時增加這款益生菌種，因而改善了胰島素阻抗，不但改善葡萄糖代謝之餘，同時亦減少體脂積聚。

怎樣多進食抗性澱粉？

這個研究規模屬於小，只有37位人士，所以暫不能可總括於其他人士亦有同樣效果。再者，這個研究選用高濃度抗性澱粉補充劑，暫時亦未廣泛受用。現階段來說，最好的方法，就是多進食抗性澱粉含量高的食物，以及用抗性澱粉食物去代替精煉澱粉。

4類天然食物含抗性澱粉

1. 穀物類（例如薏米、燕麥等）

2. 乾豆類（例如黑豆、紅腰豆、青豆等）

3. 某些未熟澱粉質食物，例如未熟青蕉、未煮過燕麥（因此隔夜燕麥會較好）

4. 經過冷卻的某些澱粉質食物，例如薯仔、意粉及米飯，煮熟後再放涼，冷卻時將部分可消化澱粉經過回凝過程轉化為抗性澱粉