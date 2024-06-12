Beauty
識食Hea住瘦
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

12/06/2024

每天高蛋白靠罐頭吞拿魚！罐頭 VS 新鮮吞拿魚營養價值有甚麼分別？水浸比油浸更健康？

#蛋白質 #罐頭吞拿魚 #吞拿魚 #水浸罐頭吞拿魚 #新鮮吞拿魚 #營養 #雙酚A #水銀 #高蛋白 #Keep Fit #Health & Fitness #Fitness #識食 #Eat Well
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

    識食Hea住瘦

    逢周三更新

Photo: 由作者提供

　　踏入夏天，每天都需要補充蛋白質人士，就特別覺得辛苦，因為大部分高蛋白食物都需要煮熟的。當然，亦有即食的選擇，例如希臘乳酪、種子、蛋白粉等。而我建議得最多的，就是罐頭吞拿魚。親踏入6月，就整理一篇罐頭吞拿魚選擇指南，讓大家繼續天天高蛋白。

 

營養資料庫：吞拿魚

3安士（大約90克）

新鮮吞拿魚

水浸罐頭吞拿魚

熱量

93

77

蛋白質

21

16

總脂肪

0.4

0.8

奧米加3

DHA75毫克

EPA: 9毫克

DHA168毫克

EPA: 21毫克

碳水化合物

0

0.6


第一步：罐頭有沒有雙酚A（BPA）

 

　　大眾對於BPA這個化學物質其實一向都抗拒，只是不是所有人都知道，其實罐頭亦有機會含有BPA。早於2017，歐洲化學品管理局介定雙酚A會令人體內分泌紊亂，其危害等級等同於致癌性、基因變異、具生殖系統毒性，對人類健康有嚴重潛在危害。 而於2008年，此化學物質的害處成為頭條新聞後，家長在恐慌中為小朋友替換所有餐具及食品，BPA-Free奶樽及杯子頓時被搶購一空。過去在本專欄，亦多次提及過不含BPA的罐頭食品；不過至於吞拿魚，就比較難找到。要確定罐頭不含雙酚A，最好找到標籤着「Non-BPA」或者「BPA-Free」等字眼。若果見不到，也可以於生產商網站查詢。大型進口超市，我就找到以下不含BPA罐頭吞拿魚。

 

 

　　另外，在超市也見過玻璃樽裝吞拿魚，玻璃樽裝並不含BPA雙酚A的，不過價錢則較貴。

 

第二步：選擇水銀含量較低的吞拿魚

 

　　部分吞拿魚品種則含有較高甲基水銀，不過，某些罐頭吞拿魚，例如skipjack罐頭三文魚的水銀含量會比albacore品種低。購買罐頭吞拿魚可選擇標籤「light」或「skipjack」的產品，孕婦以及幼童則避開水銀含量較高的albacore以及yellowfin品種。上圖的例子就是Light吞拿魚。

 

第三步：水浸還是油浸？

 

　　大家都知道，油浸吞拿魚熱量及脂肪成分會較高。不過需要視乎情況，有時可能選擇油浸也可以。若果你是用吞拿魚去製作其他菜式，例如將會混入沙律醬、或製作煎魚餅等，選擇無添加味道且水浸的較好。不過，如果你是即食的，例如開罐頭就想夾入多士或配白飯，那麼有調味的油浸裝也可以，隔走多餘油分便行。以營養角度來說，一項2011年的研究發現，相比油浸吞拿魚，水浸吞拿魚能夠鎖住更多奧米加3脂肪。相反，油浸吞拿魚更加能鎖住更多維他命D。雖然兩者的營養價值有少許分別，但是分別不算明顯，所以最好以用途而去選擇水浸還是油浸。

 

　　油浸的話，盡量選擇健康油，例如橄欖油等。以下產品就是橄欖油浸吞拿魚，而品種亦是水銀含量較少的skipjack吞拿魚。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

WoW WoW星期三：精選保健品低至$99！ (只限今天)► 火速行動

我要回應
更多識食Hea住瘦文章
You May Also Like
#蛋白質 #罐頭吞拿魚 #吞拿魚 #水浸罐頭吞拿魚 #新鮮吞拿魚 #營養 #雙酚A #水銀 #高蛋白 #Keep Fit #Health & Fitness #Fitness #識食 #Eat Well
More on Beauty

Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

etnet.com.hk