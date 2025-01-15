每日一杯牛奶：英國研究揭示女性減少大腸癌風險的秘密

每天都要補鈣，其實除了鞏固骨骼健康，減少骨質疏鬆症風險之外，對預防大腸癌亦扮演重要角色。根據世衛統計，全球就約有1,900萬名人士，於2022年被診斷出大腸癌，於常見癌症確診數字中排行第三。至於香港，大腸癌屬第二最常見癌症，亦是本港致命癌症中排第二；在2021年，大腸癌佔癌症新政總數15.3%。

眾多癌症之中，與生活習慣最緊密關係的，就是大腸癌。從之前的研究指出，加工飲食、吸煙習慣及過重或癡肥，都是誘發大腸癌誘因之一。

補鈣不只為了骨骼 亦有有助大腸癌風險

於上星期公布的一項大型研究，英國研究人員分析了超過50萬名成人女士，長達16年的健康數據；而當中97項食物及營養素與大腸癌風險，就成為了研究焦點。

經過分析，研究人員發現鈣攝取量，與降低大腸癌風險扯上關係。最特別的是，以下常與鈣質有關聯的食物及營養素，亦被發現有助減低大腸癌風險：

1. 牛奶

2. 乳酪

3. 維他命B2

4. 鎂

5. 磷

6. 鉀

數據指出，每天每300毫克的鈣質攝取量（大約一杯牛奶），可將大腸癌風險降低17%。

事實上，此研究並非第一個研究探討關於牛奶、鈣質、與大腸癌之關係。不過，這個研究，是暫時最大型亦是最有規模關於食物與大腸癌這個題目。

為何鈣質有助減低大腸癌風險？研究稱，鈣能夠與大腸內的膽汁酸和遊離脂肪酸結合，降低它們潛在的致癌副作用。

研究亦找出增加大腸癌風險的食物

這項研究，除了找到有利食物，亦找到增加大腸癌風險的食物。以下兩款食物增加風險最高：

● 每天每20克酒精（大約1杯紅酒或白酒）增加大腸癌風險15%

● 每天每1安士紅肉或加工肉（大約1片午餐肉或兩片煙肉）增加大腸癌風險8%

留意常見大腸癌症狀

根據衛生防護中心顯示，大腸癌確診年齡有年輕化跡象。如有以下症狀，請立即求醫：

● 排便習慣改變，例如排便次數驟變、或突然變得稀水

● 便便有血

● 排便後仍感覺好像未排清

● 腹部經常疼痛

● 沒有嘗試在減肥情況下體重驟然下降

● 莫名的疲倦