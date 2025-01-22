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22/01/2025

素食VS葷食：最新研究揭示腸道菌群差異，營養師教你3步改善

#紅肉 #健康 #Keep Fit #Eat Well #Fitness #素食 #Health & Fitness
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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

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    逢周三更新

　　我們的大腸內住著億萬微生物菌種，簡稱腸道菌群。近期多項大型研究證實，腸道菌群對我們的整體健康有決定性影響。有利的腸道微生物可以促進健康，而有些微生物則會產生有害代謝物質，導致健康惡化。這些微生物是有利還是有害，取決於我們平常飲食中攝取的營養素。一項剛剛在一月刊登的最新研究指出，不論是肉食者還是素食者，腸道菌群的關鍵成分略有相同；換句話說，肉食者並非一定有較差的腸道菌群，只要他們攝取不同的植物性食物，也可以達到相似的效果。

 

 

最新研究：植物性食物質量最能影響腸道菌群

 

　　意大利研究人員希望分析不同飲食方式對腸道菌群的影響。他們分析了2,100位來自美國、英國和意大利人士的糞便樣本，並研究了他們的飲食方式，包括純素飲食者、蛋奶素食者和肉食者的飲食日記。結果顯示：

 

● 植物性食物攝取量愈高，腸道菌群數量就愈多。

● 當腸道菌群數量增加時，健康指標如炎症指標和免疫系統指標也會改善，這與鞏固健康有關。

● 肉食者的植物性食物攝取量比其他兩組低。肉食者的腸道菌群與紅肉消化相關的細菌有關，炎症細菌也會增加，因此大腸癌風險相應增加。

● 雖然肉食者的大腸內存在與肉類消化相關的細菌，但研究人員發現，如果肉食者每天攝取大量多樣的植物性食物，有益的益生菌也會增加，其數量與純素和蛋奶素飲食者相當。

 

重點：植物性食物數量與種類

 

　　這項研究最重要的發現是，遵循素食飲食模式並非健康的最大關鍵，進食大量多種類的植物性食物才是重點。換句話說，無論是否食肉，整體飲食質素才是改善腸道菌群和炎症指標的關鍵。

 

營養師：肉食者三步改善腸道菌群

 

第一步：減少紅肉攝取量

不僅是本研究，過去的研究也將紅肉攝取量與炎症指數聯繫起來。因此，盡量減少紅肉的攝取，包括牛肉、豬肉和羊肉等，並以家禽、海鮮、黃豆或乾豆類食物代替。

 

第二步：每天攝取三種顏色的蔬菜

港人經常食用綠葉蔬菜，因此綠色蔬果的攝取量不算少。然而，如果只攝取綠色蔬菜，種類就不夠多樣。為了改善整體飲食質素，應盡量每天加入兩種其他顏色的蔬菜。例如，除了清炒綠葉菜外，還可以加入紅蘿蔔絲、蘑菇和三色燈籠椒等，以增加其他營養素和抗氧化劑的攝取量。

 

第三步：早餐攝取水果

每天建議攝取兩份水果，但大多數人只在晚餐後才吃水果。可以嘗試在早餐時攝取一份水果，或帶水果上班作為小食，這樣就能增加植物性食物的攝取量。

 

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