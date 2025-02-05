蜂蜜VS楓糖漿營養大比拼！楓糖漿熱量低、有益血糖管理？蜂蜜抗菌能力較高？

為了健康，大家都注重選擇優質Eat Clean無添加食材，盡量選擇天然來源的食物。當中比較多選擇的，就是糖。在本專欄，我也多次介紹各款天然糖，包括原糖、黑糖、黃金蔗糖、蜂蜜及楓糖漿。

其中有讀者留言問，若要蜂蜜及楓糖漿二選一，哪種較健康？兩者都屬於天然糖，這是個好問題，不能夠在Facebook三言兩語回答。藉著農曆新年過後，大家開始注重嚴選食材之際，我就在本專欄作一個大對比。

蜂蜜vs楓糖漿

兩者同屬液體糖，且來自天然來源；同樣地，兩者除了提供糖分之外，還有其他營養素以及健康益處。不過，若要詳細對比，會發現兩者有些差異。

對比一：楓糖漿碳水化合物含量較少（熱量也較少）

Net Carb（每茶匙）

楓糖漿：13.4克

蜂蜜： 16.3克

兩款添加糖相比之下，楓糖漿的淨碳水化合物（Net Carb）含量相對較少。雖然每茶匙的差異只有三克，但若份量較多，差距就會更大。這個差別主要來自總碳水化合物含量的差異；蜂蜜的總碳水化合物含量較楓糖漿每茶匙高出四克。因此，若只是每次飲茶或咖啡添加一茶匙，兩者相差不大；但若用於烘焙食品，因所需份量較多，選擇Net carb含量較低的楓糖漿會更適合。

對比二：蜂蜜抗菌能力較高（尤其是生蜂蜜）

至於抗菌能力，蜂蜜已有多項研究證實其功效，尤其是生蜂蜜（Raw honey）。大家或許聽過，蜂蜜有助傷口護理及緩解喉嚨痛等功效。不過，這些研究顯示的益處主要來自生蜂蜜，普通蜂蜜經過高溫及過濾程序後，大部分酵素會被破壞，無法達到同樣的護理效果。其中一款存在於生蜂蜜的酵素，稱為葡萄糖氧化酶。研究顯示，這款酵素賦予蜂蜜抗菌及抗病毒的功效。所以喉嚨痛時，用生蜂蜜製作飲品，有助緩解痛楚及對抗病毒；而楓糖漿在這方面的效果較弱。要注意的是，一歲以下嬰兒不適合食用蜂蜜產品。

對比三：楓糖漿礦物質含量較高

由於楓糖漿來自植物，其礦物質含量，如鈣、鉀、錳、鋅，均較高。雖然蜂蜜也含有抗氧化物質，但楓糖漿的抗氧化含量更高，尤其是多酚。研究顯示，楓糖漿具有抗炎及鞏固腸道菌群的功效，對整體健康有幫助。去年10月，本專欄曾分享一項最新研究，指出用楓糖漿代替精煉糖對健康有益，特別是在減少內臟脂肪方面。

對比四：楓糖漿對糖尿病血糖管理有較多益處

升糖指數：

楓糖漿：54（低）

蜂蜜：50至60

由於蜂蜜品種繁多，所測得的升糖指數（GI）略有不同，但一般介於50至60之間，與楓糖漿相若。因此，以升糖指數比較，兩者並無顯著差異。不過，現有研究數據指出，用楓糖漿代替精煉糖對糖尿病患者更有益。研究顯示，楓糖漿含有一種植物激素名為脫落酸，這種有機酸可提高胰島素敏感性，減少胰島素阻抗，穩定血糖水平，有助於糖尿病管理。