日本最新研究：1種抗氧化物質或可預防長白髮！營養師推介8款含量最高食物

一直以來，都有研究提出，抗氧化物質與及預防長白髮扯上關係；不過，這些研究只找出有關係，並不指出是因果關係。因此，近年開始有日本研究人員深入探討抗氧化物質，就從動物作臨床研究開始。

日本研究一款抗氧化物質

名古屋大學研究人員使用與人類長白髮速度相若的老鼠作出研究；採用這些老鼠，最主要是從前的研究指出老鼠毛囊變白，與人類頭髮變白程序相似。老鼠毛囊有兩個重要幹細胞：

1. 毛囊角質形成幹細胞

2. 毛囊黑色素幹細胞

當老鼠毛囊變白，是由於角質形成幹細胞的內皮素減少，以及濾泡黑色素幹細胞的內皮素受體減少。這些細胞與及過程，與人類頭髮的成分相似。

研究指出，若能夠找到一種方法來抑制這個過程，就有可能減少頭髮變白速度與。日本研究人員最感興趣的，是其中一款抗氧物質，名為木犀草素。木犀草素，屬於黃酮類營養素的一種，一般於植物食物內找到。

研究人員將老鼠分為兩組，一組接受木犀草素治療，包括外敷及內服16星期；另一組則接受外部橙皮素以及香葉木素兩款抗氧化物質治療。結果發現，只有木犀草素治療的一組，能有效預防白髮或恢復的出現。研究亦指出，外敷成效最明顯，但內服同樣都有效。

研究人員觀察到，木犀草素治療抑制了角質形成幹細胞的衰老。 另外，研究人員亦指出，木犀草素有助於解決兩款幹細胞的內皮素受體之間的信號傳導，從而減少白髮。

出白頭髮跟氧化有關？

研究人員選擇用抗氧化物質治療白髮的另外原因，就是想找出白頭髮是否跟氧化有關。研究人員為找出答案，測試了接受叔丁基過氧化氫的小鼠因而毛髮變白，但接受內服木犀草素治療的小鼠毛髮變白的情況較少。換句話說，內服木犀草素，也能抑制頭髮變白。結果表明，木犀草素的作用方式與外部木犀草素治療類似。

8款食物提供抗氧化物質木犀草素

雖然暫時研究只限於小動物，未必進展到人類，也不知道多少分量才做到這效果。不過，由於木犀草素是抗氧化的一種，多攝取也有益。以下是8款高含量食物：

1. 芫荽／香草

2. 青色燈籠椒

3. 芥蘭頭

4. 紅葉生菜

5. 西芹

6. 南瓜

7. 菠菜

8. 西蘭花