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28/05/2025

夏日瘦身：潮流興飲Protein shake？營養師分享5大蛋白奶昔健康重點！

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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

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　　自五月開始瘦身高蛋白飲食系列後，收到不少讀者詢問，是否可以每天飲用蛋白奶昔（Protein Shake）或果昔（Smoothie）。利用蛋白粉製作早餐果昔，確實方便快捷，還能幫助攝取更多平時較少食用的營養素。如果搭配均衡，確有助於減肥。今天就分享一些需要注意的重點！

 

重點一：即使有效，也不宜天天飲用

 

　　社交媒體上許多Influencers分享減肥高蛋白果昔，但並不代表他們每天飲用。相信大家在我的YouTube或Instagram上看過我分享高蛋白Smoothie，雖然我推出了無添加蛋白粉，我自己也不會每天食用同樣的早餐。即使要減肥減脂，都要減得健康。每天早餐應該多樣化，例如進食燕麥、水果、高纖穀物片、乳酪、全麥麵包等，才能確保攝取足夠的維他命、礦物質、抗氧化物質、膳食纖維及益生菌等營養素。

 

重點二：蛋白粉低碳低熱量，適合減醣人士

 

　　使用無代糖無添加蛋白粉製作高蛋白奶昔的最大好處，就是蛋白粉本身多為低熱量。相比之下，其他高蛋白食物，如肉類、芝士、乳酪、果仁等，雖然蛋白質含量高，但也可能含有脂肪或乳糖，因此熱量會較高。一般天然無添加蛋白粉中，有75%以上都是蛋白質，加上碳水化合物與熱量低，因此對於減醣、糖尿病患者或生酮飲食者來說，利用蛋白粉製作早餐Protein shake就最適合。

 

若不需要低碳或低糖，也可選擇其他食材製作：

4款適合加入Smoothie的高蛋白食物推介！清理腸胃、有效減脂！

 

重點三：Protein shake的確有助減肥

 

　　之前幾篇文章，都分享過高蛋白早餐對減肥的益處；除了增加抑壓食慾的荷爾蒙外，亦可利用「食物熱效應」」提升代謝率，有助燃燒體脂。2017年就有一項小型研究，招攬了48位超重成人，連續13星期飲用低糖protein shake。結果顯示除了成功減體脂外，多項膽固醇水平包括三酸甘油脂、壞膽固醇LDL、總膽固醇等都明顯降低。

 

　　之前的幾篇文章都提及過高蛋白早餐的減肥效益——除了能促進抑制食慾的荷爾蒙分泌，還能透過「食物熱效應」提升代謝率，有助燃燒體脂。2017年一項小型研究招募了48名超重成年人，連續13星期每天飲用低糖Protein shake。結果顯示，他們不僅成功減少體脂，還降低了多種膽固醇指標，如三酸甘油脂、壞膽固醇（LDL）及總膽固醇。

 

Read more：

夏日瘦身靠高蛋白飲食！4大蛋白質好處：促進代謝率、減低食慾！營養師提醒每日建議攝取量

 

重點四：同時攝取蔬果

 

　　製作Protein shake或早餐Smoothie，是攝取平時不愛吃的蔬果的好時機。例如平時不太受歡迎的羽衣甘藍、菠菜、紅菜頭、西芹等，加入蛋白奶昔中，就可以一次過攝取胡蘿蔔素、葉黃素、多酚及膳食纖維，提升營養密度。

 

重點五：避免添加過多食材

 

　　明白的，許多人在製作高蛋白早餐飲品時，總希望多放一些高蛋白食材。但如果添加過多，反而會攝取過量的熱量。最好的方法是以蛋白質含量為目標，例如，一般女性的早餐熱量應控制在300至400卡之間，若想製作一份含有20至25克蛋白質的早餐，建議優先選擇低熱量高蛋白食材，如蛋白粉或低脂希臘乳酪，再搭配其他食材，就不會錯手加入過多食材。

 

　　在我的YouTube頻道有多款早餐Protein shake食譜，此抹茶香梨Smoothie食譜是我最喜歡的！

 

 

 

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