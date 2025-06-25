酸種麵包 VS 全麥麵包：哪款含更多纖維、升糖指數較低？營養師分析五大營養對比！

由於包裝麵包中添加劑的情況嚴重，對於追求天然Eat Clean飲食的人來說，在有選擇的情況下，通常會選擇天然製作的麵包。再者，一般不喜歡進食全麥麵包的客人，問到是否有健康麵包選擇時，我會建議他們嘗試酸種麵包。

在本專欄，我曾多次討論酸種麵包的益處；特別是去年，根據最新研究更新了酸種麵包的三大益處。那麼，這兩款公認為較健康的麵包，若要二擇一，該如何挑選呢？本周我將從營養的角度進行分析，讓大家了解更多。

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酸種麵包好處 | 點解酸種麵包咁貴？營養師拆解酸種麵包3大益處：升糖指數較低？香港邊度買到？

酸種麵包其實也有使用全麥麵粉製作，但數量較少；大部分香港售賣的酸種麵包都是以白麵粉製作。如果酸種麵包含有全麥成分，通常會在包裝正面標示。

#1膳食纖維：全麥麵包優勝

全麥麵粉和白麵粉的主要區別之一在於纖維含量。全麥麵粉天然含有小麥中的纖維，而白麵粉在加工過程中大部分纖維已被去除。

纖維含量（每兩安士約59克）：

酸種麵包：約1.3克

全麥麵包：約2.5克

#2營養密度：全麥麵包優勝

由於全麥麵粉包含小麥的三個不同部位，所含的維他命和礦物質比白麵粉高。除了含有較高纖維外，全麥麵粉還提供豐富的維他命B1、B3和B5，以及核黃素和葉酸。此外，全麥麵粉還含有更多的鐵、鈣、蛋白質和其他營養成分。尤其對於食量較少或有長期疾病的人，全麥麵包（以及其他全穀物）能提供良好的營養補充。

#3 升糖指數：酸種麵包優勝

酸種麵包的發酵過程消耗了穀物中部分的天然碳水化合物，並改變了碳水化合物的結構，使身體只能吸收部分碳水化合物，從而降低對血糖的影響。因此，酸種麵包的升糖指數較低，更適合糖尿病前期或胰島素阻抗的人。

升糖指數值（一份30克）：

酸種麵包：約54（屬於低）

全麥麵包：約71（屬於中）

#4 添加劑含量：酸種麵包優勝

在香港售賣的方包，由於大部分人喜歡較鬆軟的口感，因此添加劑的含量較高；當然，麵包店會提供較天然的選擇，但在超市或便利店則較難找到。例如，某些品牌在超市中提供酸種麵包和全麥麵包，從成分表比較可見，酸種麵包的添加劑含量明顯較少。

同一品牌的全麥方包成份表。注意，雖然包裝標籤Whole Wheat全麥，但成份表列出的麵粉，並不是全麥麵粉（Whole wheat flour）。一般成份表列出的Wheat flour或Enriched flour，通常只是小麥麵粉，即是Refined flour精煉白麵粉。

#5 腸道健康益處：酸種麵包優勝

對於有腸道或消化問題的人來說，酸種麵包更易於消化。因為酸種麵包的發酵過程需要較長時間，產生乳酸菌和天然酵母，分解了穀物中難以消化的物質，如麩質蛋白。

另外，發酵過程中的副產品產生了益生元，這是益生菌的食物，有助於養活大腸中的益菌，鞏固腸道菌群，並舒緩常見的腸道症狀，如便秘。

如果酸種麵包是用高纖維的全麥麵粉製作，營養價值會更高。

香港哪裏可以購買酸種麵包？

Levain 網站（有100%全麥酸種麵包）

Baked 網站

Bakehouse 網站

Sour Dough Cafe 網站

Alive Food 網站