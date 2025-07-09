任何年齡都需要蛋白質！拆解5個銀髮族飲食誤解：肌肉流失更要補充蛋白質！

在本專欄中，討論最多的主題莫過於蛋白質。隨著夏日到來，減肥瘦身的話題增多，而高蛋白飲食也成為熱門主題。有讀者私訊留言，提到他的媽媽體力較弱，當他建議她多進食高蛋白食物時，媽媽回應說：「大隻肌肉男才需要補充蛋白質！」，這位讀者希望我寫一篇專欄文章，專注於長者的蛋白質飲食，供媽媽參考。今天就來分享長者蛋白質需求的五個誤解。

誤解一：只有練大隻的人才需要補充蛋白質

的確，增肌人士需要攝取高水平的蛋白質；不過，蛋白質並不是僅僅年輕人才需要的，任何年齡段，包括小孩和長者，都需要蛋白質。事實上，與其他營養素（如鈣質）一樣，攝取足夠的蛋白質並不需要額外補充，若從天然食物中攝取不足才需要補充。

誤解二：運動量減少，因此不需要太多蛋白質

蛋白質需求受多種因素影響，包括疾病、手術前後及健康狀況等。即使一個人在40歲時體重58公斤，到了70歲仍保持同樣體重，這並不意味著蛋白質需求會大幅減少。事實上，隨著年齡增長，由於健康狀況的不同，所需的蛋白質通常會增加。因此，即使不運動，也不代表蛋白質需求會減少。

誤解三：食量減少就需要減少肉類攝取

隨著年齡增加，食量通常會減少。許多長者告訴我，由於食量少，因此也需減少肉類攝取。他們認為所有食物都應同等比例減少。然而，胃口和食量與蛋白質需求並無直接關係。即使食量減少，也應該增加蛋白質的密度，以提供相同或更高的蛋白質份量。

誤解四：手臂肌肉流失 不再需要蛋白質

由於運動量減少或健康問題，許多長者確實會出現嚴重的肌肉流失。但手臂肌肉的減少並不意味著蛋白質需求會降低。事實上，當出現這種情況時，更需要補充蛋白質。研究顯示，蛋白質對於保持身體肌肉質量至關重要，這能幫助長者維持活動能力、獨立性，並減少跌倒和相關併發症的風險。

誤解五：年紀大了不應該食用過多肉類

一些長者將蛋白質與肉類劃上等號，可能因為醫生因膽固醇問題建議減少肉類攝取，但這並不代表需要減少蛋白質的攝取量。可以通過其他高蛋白食物，如魚類、黃豆類、乳製品和果仁等來替代肉類。

日常飲食中添加蛋白質的建議：

1. 用牛奶代替水：

a. 預備早餐燕麥片時，用牛奶煮燕麥。

b. 在西式湯中加入牛奶或忌廉。乳糖不耐症人士可選擇無乳糖牛奶。

c. 蒸水蛋時使用牛奶或豆漿代替水。

2. 在中式湯水或糖水的最後程序中加入蛋漿。

3. 每天製作一杯高蛋白果昔，在兩餐之間補充。高蛋白食材可用希臘乳酪或絹豆腐等製作，詳情可參考之前文章。

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4. 選擇零食時以高蛋白食物為主，如芝士、豆腐花、鮮奶和水煮蛋，代替高澱粉的零食，如餅乾和麵包。

5. 各類中式糖水和湯水中可添加額外的蛋白粉，或在烘焙時將蛋白粉加入麵粉中。

長者蛋白質攝取不足的高危族群：咀嚼困難及吞嚥困難

在長者群體中，攝取蛋白質不足的高危族群主要是有咀嚼困難和吞嚥困難的人。由於進食變得吃力，導致食慾大減，進食量顯著減少。家中長者的牙齒健康需要特別注意，進食或飲水時若出現咳嗽，可能代表吞嚥功能受阻，食物進入氣管而非食道，特別要留意曾患中風的人士。如有疑問，應立即諮詢醫生或言語治療師。社企提供高蛋白軟餐，例如東華三院社企CookEasy的「家滋味照顧食」。

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