Beauty
識食Hea住瘦
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

20/08/2025

吃出夏日好身型！翠玉瓜低卡抗氧化，是代替澱粉食物的最佳選擇？

#澱粉 #翠玉瓜 #Health & Fitness #低卡 #Fitness #Keep Fit #肥胖問題 #健康 #瘦身 #瘦身大法 #夏日瘦身 #減肥
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

    識食Hea住瘦

    逢周三更新

　　天氣悶熱，加上黑雨頻繁，打消了外出運動的念頭。在室內逗留時間較多，若藉此預備一些消暑瘦身輕盈食物，可考慮以翠玉瓜代替傳統澱粉食物。

 

 

　　有曾閱讀過我的舊著作的話，應該還記得之前的食譜「Zoodles翠玉瓜意粉」。食瓜當意粉？聽起來未必那麼吸引，事實上口感比想像中出奇地好。

 

益處一：三低翠玉瓜 減脂之餘也穩定血糖

 

　　翠玉瓜屬於蔬菜類的一種，低卡、低碳、低脂，絕對適合作為減脂食物。每杯翠玉瓜只提供 21 卡熱量，而碳含量極低，Net carb 含量只有 2.7 克，有助穩定血糖。同一杯意粉份量則提供超過 220 卡熱量，以及約 41 克 Net carb。

 

營養資料庫：翠玉瓜（一杯切粒）

熱量：21 卡  

脂肪：0.4 克  

蛋白質：1.5 克  

碳水化合物：3.9 克  

膳食纖維：1.2 克  

Net carb 淨碳：2.7 克  

升糖指數：15（低）

 

益處二：改善眼睛健康

 

　　除了幫助穩定血糖，翠玉瓜還含有抗氧化物質——葉黃素和玉米黃質。研究指出，這兩款抗氧化物質攝取後會儲存於我們的視網膜中，有助改善因年紀相關的眼疾，包括降低白內障以及黃斑病變惡化的風險。一般高澱粉食物中，例如米飯及麵條等，並非是高抗氧化物質來源；因此，炎夏利用翠玉瓜代替澱粉食物，對身體健康帶來額外益處。

 

益處三：鞏固皮膚健康

 

　　夏日悶熱，面部皮膚經常出油，增加出現暗瘡的風險；以翠玉瓜代替澱粉植物，有助對抗這個情況。翠玉瓜含有高水平的抗炎抗氧化類胡蘿蔔素。研究指出，類胡蘿蔔素有助保護皮膚免受紫外光傷害，同時亦有助延緩皮膚衰老，降低患上皮膚癌風險。不過要注意，類胡蘿蔔素並不能代替防曬用品；無論有否進食翠玉瓜或其他含類胡蘿蔔素食物，外出一定要使用防曬用品。

 

Read more：【瘦身必備】另類意粉減卡一半

 

　　除了利用螺旋機製成麵條之外，最簡單的方法是將翠玉瓜切片，落鑊炒或放入氣炸鍋加熱，簡單融入日常菜式中。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多識食Hea住瘦文章
You May Also Like
#澱粉 #翠玉瓜 #Health & Fitness #低卡 #Fitness #Keep Fit #肥胖問題 #健康 #瘦身 #瘦身大法 #夏日瘦身 #減肥
More on Beauty

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet.com.hk