15/10/2025

平衡血糖有助減脂？瘦身除了控制熱量，保持血糖穩定加快見效！

#血糖 #瘦身 #Fitness #Keep Fit #減脂 #Health & Fitness #熱量 #減肥
  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

　　近期有讀者問：「為何每次我談及增肌減脂，都會提到平衡血糖？」的確，當我們想到減肥時，通常只著重控制熱量或糖分，或選擇合適的食物。事實上，保持血糖穩定對減脂的成敗同樣重要。

 

 

#1 血糖穩定可控制飢餓感

 

　　當我們進食澱粉類食物，尤其是精製穀物或含糖食物，消化後血糖會迅速進入血管，導致血糖飆升。由於大量血糖湧入，體內的平衡機制會迅速將血糖水平拉低。這種血糖驟升驟降的情況，會讓我們在短短數小時後再次感到飢餓。研究顯示，進食後兩至三小時，血糖便會下降；若在選擇食物時考慮減慢血糖下降速度，不但能穩定血糖，亦可減少飢餓感，從而降低進食零食的次數與渴求。

 

#2 血糖穩定可減少脂肪囤積

 

　　當血糖飆升時，身體會釋放胰島素以降低血糖。胰島素首先將糖分送往各個細胞，提供能量；但若血糖過高，過多的糖分會促使身體分泌更多胰島素，而過量的胰島素則會將多餘糖分以脂肪形式儲存。因此，若能減少餐後血糖飆升，便可降低胰島素分泌水平，從而減少脂肪囤積的風險。

 

#3 血糖穩定可保持體能

 

　　當血糖急升急降，體力與情緒也會隨之波動。美國一項臨床研究發現，參加者進食高升糖負荷食物後，疲勞感增加了26%。另一項研究則指出，減脂期間採用低升糖負荷飲食，有助維持較高的基礎代謝率。換句話說，透過低升糖飲食穩定血糖，有助提升代謝率。這些研究顯示，選擇低升糖指數食物，例如全穀、豆類、蔬菜等，不僅能穩定能量、減少疲倦，亦能提升減脂效果。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

