蛋白質是增肌重要元素！那蛋白奶粉是健身必需品？蛋白質攝取過多會致肥嗎？

近年都市人愈來愈關注個人體態，所以養成了健身及訂製餐單的習慣，但很多人都只將減重作瘦身目標，其實一個健康的身體，擁有足夠的肌耐力及肌肉量也是很重要的。然而蛋白質就是促進肌肉生長的重要元素，今集 Gym Come True 就有 2% Fitness 教練Iman，來談談蛋白質。

肌肉對身體有甚麼好處？

我們都知道足夠的蛋白質，可以幫助促進肌肉生長，那麼其實肌肉量高對身體有哪些好處呢？首先，肌肉可以提升日常生活及運動時的燒脂效果，而且幫助身體降低發炎症狀，同時可以促進頭髮、骨骼生長。

應攝取多少蛋白質？

以活動水平較低的成年人計算，建議蛋白質攝取量是「體重X 0.8」；若然是孕婦或者高運動量人士，則需要較高的蛋白質攝取量，計算方法則是「體重X 1.4-1.6」。即是以一個50公斤的成年人為例，如果屬於低活動量的話，每天攝取50克的蛋白質就足夠；如果屬高活動量或以增肌為目標的話，則需要攝取70-80克的蛋白質。

給大家一個大概的參考，一隻雞蛋大約有6克蛋白質；而100克雞胸肉或三條雞柳，則有約20克蛋白質。

如何從食物攝取優質蛋白質？

日常生活中，我們可以從不同食物攝取各種蛋白質，蛋白質基本上分為：動物性蛋白及植物性蛋白。低脂的動物性蛋白有魚類、海鮮及雞肉等，脂肪含量較高的動物性蛋白，則包括牛肉及豬肉；若然你是素食者，就可以從藜麥、大豆、扁豆等食物，攝取優質蛋白質。

蛋白質攝取愈多愈好？

其實不然蛋白質不是攝取愈多愈好，首先，蛋白質攝取過多的話，身體會自然排出的，而且蛋白質亦含有熱量：大約1克的蛋白質，就含4卡路里，即是如果攝取過多蛋白質，也有致肥的機會，對於正在瘦身的人來說，蛋白質攝取也不可忽視。

蛋白奶粉是甚麼？

最後，經常聽聞健身人士，尤其在運動前後，會飲用蛋白奶粉，其實蛋白奶粉正確名稱是乳清蛋白，是由胺基酸組成的能量補充劑，是一款附助日常蛋白質攝取，直接又快捷的方法。但一個健康、均衡的飲食餐單，應該由天然食物吸收天然優質的蛋白質，乳清蛋白只是一個附助補充劑，我們不應過分依賴。