新年在家Keep Fit！15分鐘全身循環訓練，零器材、小空間都做到！

最近健身室因為疫情關係而封閉，更是看似仍有一段時間才能開封，但Gym room封館並不是偷懶的藉口！2%Fitness的教練Cherry ，今次為大家介紹一組全身循環訓練，不但不需要任何器材，所需要的空間也只是一張瑜伽墊的位置，適合各位進行home workout！

這個循環訓練共有四個動作，建議每個循環訓練做三至四組，而每組之間則可休息一至一分半鐘。

2%Fitness教練Cherry

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