22/11/2022
下腹贅肉最難減？3款下腹訓練動作推介，每天10分鐘強化腹肌線條、馬甲線返晒嚟！肚腩Bye！
2% Fitness Team
2% Fitness Team
「Together we train and we become the top Two Percenters」
於2020年成立的Two Percent Fitness Team，旨於以細心而實用的健身訓練指導，讓各位更懂得愛自己的身體、懂得愛自己。在「Gym Come True」中，Two Percent Fitness教練會透過各類型的訓練示範及講解，解答各位不同的健身疑難。
Gym Come True
逢周三更新
減走腰間贅肉、練出馬甲線，是很多女生在夏天的健身目標。其實整個腹部肌肉大致分為上腹、下腹及側腹，在鍛練腹肌時大家最容易忽略，又或會因為太辛苦而忽略的，就是下腹。想讓腹肌線條更明顯，減走最礙眼、最難減的肚腩的話，平時訓練時就要集中鍛練下腹。今集Gym Come True有教練Jack，為大家示範三個超有感的下腹訓練動作，每天只需10分鐘，就可改善整體腹肌線條、更顯瘦！
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