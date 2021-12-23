飲牛奶對皮膚好？浸浴時敷面膜更吸收？拆解5個對皮膚「好」的護膚謬誤

你還記得自己是從何時開始有護膚保養的概念？

記得讀中一那年，筆者從家政堂學懂了「潔面、抹爽膚水、乳液」這個護膚步驟，家政老師還送給每位同學一份護膚禮品，讓我高興得回家馬上試用，還跟媽媽分享。事後才知道那份禮物是美容品牌的宣傳產品，針對青春期的肌膚而設，但面上一粒青春痘也沒有的我，其實根本不適合使用。

有些我們以為是「好」的護膚方法，其實未必適合自己，有些更是大眾誤以為的謬誤。這篇文章綜合了一些皮膚科醫生的說法，拆解5個愈做愈錯的護膚習慣，新一年就把這些習慣改掉吧！

#1 經常用潔面乳洗面＝乾淨？

護膚的第一部要先清潔，不過經常洗面容易清潔過度，反而會把保護皮膚的油脂洗走，有可能刺激皮膚或更易生暗瘡。其實簡單早晚洗面就已足夠了，可以選擇成份溫和的潔面產品，又或者只用清水清潔也可以。

#2 冰水洗面可以收毛孔？

間中也聽到有女明星分享自己的護膚秘密，其中一項是用冰水洗面，認為溫度低的水有助收毛孔、令肌膚更緊緻。不過其實洗面的水溫不能太高或太低，太熱的水容易破壞皮膚和角質層，令肌膚敏感，而太凍則容易刺激皮膚，又難洗走皮脂，建議使用跟體溫差不多的「無感水溫」。

#3 飲牛奶對皮膚好？

牛奶營養豐富，含豐富蛋白質及鈣質，所以很多人都以為多喝牛奶，皮膚就會跟牛奶一樣變得又白又滑，但其實牛奶有大量激素，會引發暗瘡、皮肌炎症。如果想皮膚變好，要補充足夠的水份，如果不喜歡清水的味道，可以自製新鮮水果水或市售的美顏茶包。

茶品店Tea Château 就與著名時裝設計師Vivienne Tam打造「瑰麗塗繪玉龍」系列，結合中國文化的紅山玉龍和西方城市的塗繪，令「飲茶」變的時尚。其中補血養顏茶含有人參烏龍、茯苓、桂花、大棗、阿膠等，十分適合女生用飲。