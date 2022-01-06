跟《單身即地獄》宋智雅化妝！5個重點化出性感又可愛的「小貓妝」

新年到閨蜜家作客，吃飽飯後就一起Netflix and Chill，聽說很多台灣人都在談論韓國實境節目《單身即地獄》，於是來看看！這是個4女5男的配對節目，他們要在環境荒涼的地獄島生活，從中和有好感的人互相配對。

參加這類節目的都是靚仔靚女，其中一個女參加者宋智雅就因為外表出眾，似BLACKPINK的Jennie，在節目中十分受歡迎，得到三位型男的歡心。我們幾個女生一起看，也覺得她的撩仔技巧超高明，獲益良多呢，嘻嘻。

作為女生，除了佩服宋智雅的撩仔技巧外，也被她甜美又性感的妝容吸引，原來她本身也是位美妝youtuber，那就一起跟她偷師，化個性感又無辜的「小貓妝」和心儀的他約會吧！

#1下彎平眉

韓式妝容多數都是平平的一字眉，但宋智雅的眉毛是先平後向下彎，著重眉頭的自然毛髮，帶點歐美風的個性。

#2 暖色調的暈染眼影

看過智雅的美妝片後，發現她的眼妝都比較簡單，喜歡用奶茶色、淡紅色調的眼影，先把淺色的眼影大面積塗在眼窩打底，再用深一度的眼影畫在眼線上的的位置，加強層次感，最後用閃粉的眼影塗在眼蓋上。

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