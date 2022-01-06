Beauty
Lazy Girl Beauty Hacks
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

06/01/2022

跟《單身即地獄》宋智雅化妝！5個重點化出性感又可愛的「小貓妝」

#Celebrity Style #Makeup Trends #真人Show #宋智雅 #單身即地獄 #Netflix and Chill #Netflix單身即地獄 #宋智雅妝容 #宋智雅撩仔 #宋智雅小貓妝 #宋智雅性感 #宋智雅可愛
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Jessica CC

    Jessica CC

    前美容編輯，現在是自由工作者。可能工作太自由，不經不覺變得愈來愈懶，開始想盡方法用最短的時間變得最靚，成功挑戰用5分鐘化好全妝出門。

     

    有著天蠍座矛盾的性格，追求穩定卻很怕悶，工作如是，連扮靚也如是。於是，以身試「法」，試盡不同的美妝護膚修身秘方，和大家分享真實用後感；也會將新奇有趣的日韓美妝貼士帶給大家。

    逢周四更新

    Lazy Girl Beauty Hacks

Photo: IG@dear.zia、free지아

　　新年到閨蜜家作客，吃飽飯後就一起Netflix and Chill，聽說很多台灣人都在談論韓國實境節目《單身即地獄》，於是來看看！這是個4女5男的配對節目，他們要在環境荒涼的地獄島生活，從中和有好感的人互相配對。

 

　　參加這類節目的都是靚仔靚女，其中一個女參加者宋智雅就因為外表出眾，似BLACKPINK的Jennie，在節目中十分受歡迎，得到三位型男的歡心。我們幾個女生一起看，也覺得她的撩仔技巧超高明，獲益良多呢，嘻嘻。

 

 

　　作為女生，除了佩服宋智雅的撩仔技巧外，也被她甜美又性感的妝容吸引，原來她本身也是位美妝youtuber，那就一起跟她偷師，化個性感又無辜的「小貓妝」和心儀的他約會吧！

 

 

#1下彎平眉

 

　　韓式妝容多數都是平平的一字眉，但宋智雅的眉毛是先平後向下彎，著重眉頭的自然毛髮，帶點歐美風的個性。

 

 

#2 暖色調的暈染眼影

 

　　看過智雅的美妝片後，發現她的眼妝都比較簡單，喜歡用奶茶色、淡紅色調的眼影，先把淺色的眼影大面積塗在眼窩打底，再用深一度的眼影畫在眼線上的的位置，加強層次感，最後用閃粉的眼影塗在眼蓋上。

 

 

下一頁：電眼妝重點

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章

You May Also Like

#Celebrity Style #Makeup Trends #真人Show #宋智雅 #單身即地獄 #Netflix and Chill #Netflix單身即地獄 #宋智雅妝容 #宋智雅撩仔 #宋智雅小貓妝 #宋智雅性感 #宋智雅可愛
More on Beauty

Beauty Columnists

More
放大顯示
ArtInvest

Let's Chill!
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk