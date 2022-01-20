簡單易用、一貼即可！在家輕鬆做出媲美專業級的漂亮Gel甲

農曆新年前撞正美容院被迫停業，想扮靚靚過年就唯有靠自己，之前和大家分享過在家中DIY植眼睫毛，今次就和大家分享一款簡單易用的美甲貼，只需幾個步驟就做出漂亮水晶甲。





雖然市面有不少家用的Gel甲甲油，塗上底色及面油再照UV燈就完成，但略嫌淨色太單調，又不夠技巧畫花紋，所以比較喜歡已印好圖案的指甲貼，款式選擇多，又易快上手！

1/ 用酒精紙清潔指甲後，可以貼上適合甲片大小的指甲貼。建議選用比指甲小的指甲貼。

2/ 由指甲底按壓至指尖，讓指甲貼完全貼在甲片上。

3/ 用指甲挫磨走多餘指甲貼，記得要呈90度、同一方向磨走。

4/ 塗上soft gel面油，照UV燈60秒至乾透。有需要可多上一層面油，讓指甲更有光澤感。如果想效果更持久，可以用gel封指甲邊。

假如沒有soft gel面油及UV燈，可以塗上普通的光面指甲油，效果也不錯喔！

卸甲方法也很簡單，只需浸在暖水5分鐘，再從邊沿撕下來就可以了！一般可以維持一至兩星期。

今次筆者用的指甲貼是網購的，來自香港設計的品牌，另外一些連鎖的生活用品店也容易買到其他品牌的指甲貼，款式包羅萬有，總會找到自己喜歡的！