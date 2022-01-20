Beauty
Lazy Girl Beauty Hacks
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

20/01/2022

簡單易用、一貼即可！在家輕鬆做出媲美專業級的漂亮Gel甲

#美甲 #Editors Pick #gel甲 #在家美甲 #專業級美甲 #DIY 美甲
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Jessica CC

    Jessica CC

    前美容編輯，現在是自由工作者。可能工作太自由，不經不覺變得愈來愈懶，開始想盡方法用最短的時間變得最靚，成功挑戰用5分鐘化好全妝出門。

     

    有著天蠍座矛盾的性格，追求穩定卻很怕悶，工作如是，連扮靚也如是。於是，以身試「法」，試盡不同的美妝護膚修身秘方，和大家分享真實用後感；也會將新奇有趣的日韓美妝貼士帶給大家。

    逢周四更新

    Lazy Girl Beauty Hacks

　　農曆新年前撞正美容院被迫停業，想扮靚靚過年就唯有靠自己，之前和大家分享過在家中DIY植眼睫毛，今次就和大家分享一款簡單易用的美甲貼，只需幾個步驟就做出漂亮水晶甲。

 

 

　　雖然市面有不少家用的Gel甲甲油，塗上底色及面油再照UV燈就完成，但略嫌淨色太單調，又不夠技巧畫花紋，所以比較喜歡已印好圖案的指甲貼，款式選擇多，又易快上手！

 

 

 

　　1/ 用酒精紙清潔指甲後，可以貼上適合甲片大小的指甲貼。建議選用比指甲小的指甲貼。

 

 

 

　　2/ 由指甲底按壓至指尖，讓指甲貼完全貼在甲片上。

 

 

 

　　3/ 用指甲挫磨走多餘指甲貼，記得要呈90度、同一方向磨走。

 

 

　　4/ 塗上soft gel面油，照UV燈60秒至乾透。有需要可多上一層面油，讓指甲更有光澤感。如果想效果更持久，可以用gel封指甲邊。

 

 

 

　　假如沒有soft gel面油及UV燈，可以塗上普通的光面指甲油，效果也不錯喔！

 

 

 

　　卸甲方法也很簡單，只需浸在暖水5分鐘，再從邊沿撕下來就可以了！一般可以維持一至兩星期。

 

　　今次筆者用的指甲貼是網購的，來自香港設計的品牌，另外一些連鎖的生活用品店也容易買到其他品牌的指甲貼，款式包羅萬有，總會找到自己喜歡的！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章

You May Also Like

#美甲 #Editors Pick #gel甲 #在家美甲 #專業級美甲 #DIY 美甲
More on Beauty

Beauty Columnists

More
放大顯示
名廚煮場

Let's Chill!
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk