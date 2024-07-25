韓國Olive Young熱門保養品推介：美容院級的微針精華、夏天不脫妝噴霧、超補水玻尿酸面膜！

提起韓國必買手信，當然不少得到藥妝店入貨，價錢親民性格比高，無論自用或送禮都十分適合。筆者之前就快閃了一下韓國釜山，事隔七年再到韓國旅行，特別期待逛Olive Young，所以出發前很用心地做了資料搜集，順道和大家好好分享。

VT COSMETICS 塗抹式微針精華 REEDLE SHOT 100

這款精華液在韓國社交媒體上一直都超受歡迎，標榜可以媲美美容院的微針療程，以比毛孔更細的天然微針美容成分深入角質層，有助去除老廢角質、改善毛孔大小、細紋等功效，重點是價錢很便宜，一支精華才一百多港幣，就能享有美容院級數的護理。這支筆者也有買，正在試用中，稍後會分享更詳細的用後感，而暫時的結論是一定要買，不過敏感肌要慎用。

Torriden微分子玻尿酸保濕面膜

Torriden這款保濕面膜可說是KOL面膜，打開小紅書、Instagram都有很多好評，含維他命B5、尿囊素和玻尿酸等補濕成分。筆者在旅程中也用了它，保濕效果的確不錯，用完皮膚有水潤的感覺，面膜紙敷起來也十分貼面。這款香港的連鎖妝藥店也有售，有興趣可以買來試試，不過韓國的售價就更吸引。

so natural All Day Tight Makeup Setting Fixx 定妝噴霧

夏天化妝少不了一支定妝噴霧，so natural這款定妝噴霧被韓國三大美妝平台定為人氣產品及定妝噴霧的第一名。標榜24小時完美定妝，有助保濕、控油、防汗、不暈妝外，重點是帶口罩時減低脫妝機會。用定妝噴霧最怕是水珠超大粒，而這款噴霧的噴頭是有特別設計，霧水很細緻，還有淡淡香氣，適合不同肌膚使用。

S.Nature Aqua Squalane Moisturizing Cream 角鯊烷補水面霜

不少保養品都含有角鯊烷這種成份，與皮膚結構相似，有助增加緊緻度，減少細紋，而這款面霜含有150,000 PPM 蔬菜角鯊烷、維生素 B5及透明質酸等，亦添加Aquaxyl 專利成分，有助提高真皮層的保濕能力、及預防肌膚水分流失，不含防腐劑、人工香料等，敏感肌都可以放心使用。

如果到了Olive Young還不知道買甚麼好，去到收銀處就會發現熱門的貨品都排列得很整齊等你帶回家了。