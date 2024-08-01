Beauty
Lazy Girl Beauty Hacks
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

01/08/2024

IVE張員瑛同款！HELLO KITTY 揭蓋手機、粉紅色AirPods原來是化妝品！

#beauty #胭脂兩用霜 #Airpods唇釉 #唇釉 #胭脂 #Editors Pick #Makeup Trends
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Jessica CC

    Jessica CC

    前美容編輯，現在是自由工作者。可能工作太自由，不經不覺變得愈來愈懶，開始想盡方法用最短的時間變得最靚，成功挑戰用5分鐘化好全妝出門。

     

    有著天蠍座矛盾的性格，追求穩定卻很怕悶，工作如是，連扮靚也如是。於是，以身試「法」，試盡不同的美妝護膚修身秘方，和大家分享真實用後感；也會將新奇有趣的日韓美妝貼士帶給大家。

    Lazy Girl Beauty Hacks

    逢周四更新

　　化妝品除了好用，擁有吸睛亮眼的包裝會更吸引，每次從梳妝櫃拿出來也會覺得賞心悅目，化起妝來都特別有心機。時下流行Y2K風格，筆者想分享兩款外表超美的彩妝，有復古元素，又有色彩鮮明的candy colour，看看心情也會變好。

 

　　隨著Year 2000熱潮的回歸，連帶一些當時流行的卡通人物，例如Sanrio 的Melody、布甸狗等也捲土重來。今年正值HELLO KITTY 50歲生日，韓國的彩妝品牌AMUSE就聯同女團IVE的張員瑛一起合作，推出HELLO KITTY主題的彩妝。

 

 

　　AMUSE X HELLO KITTY系列把皇牌彩妝換上有經典的卡通圖案，包括印有KITTY的格眼影盤、果凍唇釉、氣墊粉餅等，而其中造型最可愛的是張員瑛在宣傳影片中拿著的掀蓋電話，完住勾起筆者的童年回憶。

 

 

 

　　這款手機造型的化妝品原來是唇膏、胭脂兩用霜，有兩種色調，分別是活力橘和少女，顏色粉嫩有透明感，還貼心的附有小鏡子，外出時補妝也很方便。

 

 

查詢：AMUSE

 

　　介紹完揭蓋手機，就回到現代，是無線藍芽耳機外型的唇彩！來自彩妝品牌GOGOTALES的二合一Airpods唇釉，小小一盒就有齊霧面及鏡面兩種質地，5款色調選擇。

 

 

　　Airpods唇釉標榜不易脫色及保濕力高，更貼心的附上小唇棒，可以畫出細緻完美的唇妝。有日本用家就大讚可愛，豐唇效果好，更有人說朋友想要耳機，於是就送這款唇釉給她了。這樣看來，唇釉除了自用收藏外，也很適合和朋友開玩笑呢！

 

 

　　筆者是在日本網店Qoo10發現GOGOTALES這款唇釉，其產品可愛的包裝深受日本女生歡迎，在暢銷榜就找得到，但原來GOGOTALES的公司註冊地址竟然在香港，看來筆者也要好好認識一下了。

 

 

查詢：https://www.instagram.com/gogotales.official/

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇

我要回應
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章
You May Also Like
#beauty #胭脂兩用霜 #Airpods唇釉 #唇釉 #胭脂 #Editors Pick #Makeup Trends
More on Beauty

放大顯示
名廚食譜
Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk