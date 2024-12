如何在日本藥妝店尋寶？認住這個標誌，不會錯過必買好物！

例如這款Perfect On Focus的Smooth Cleansing Balm就在2022年取得《LDK the beauty》評價的三項大賞,在卸妝時清潔毛孔,亦有助滋潤保濕,等筆者下次去日本也入手一罐試一試。

這個金色標誌來自日本《LDK the beauty》雜誌所頒發的獎賞。《LDK》雜誌每月都會為不同類型的產品評測,包括生活用品、家電、美妝等,而《LDK the beauty》則針對美妝產品評測。編輯部會對不同品牌及價位的產品作評核,不接受廣告宣傳,並會邀請皮膚科醫生、化妝師及有經驗的產品製造專家評價,介紹好用的產品,而低評價的產品也會說明理由,在日本美妝界是很有公信力的雜誌。