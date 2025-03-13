日本美髮初體驗！從預約流程到實試，日本的髮型屋和香港有甚麼分別？

每次到日本旅行，除了食、買、玩外，不少人都會安排美容的行程，有的會去整指甲、植睫毛；而今次筆者就嘗試去美髮，看看日本的髮型屋和香港有甚麼分別，哪個地方更適合自己。

日本的美容屋大部分都需要預約，很少會接受Walk-in客人，所以筆者就預先在Hot Pepper Beauty 網站上登記及預約時間到髮型屋。Hot Pepper Beauty上除了美髮外，也提供其他美容服務，包括按摩、皮膚護理、美甲、美睫等等。每間美容屋都會清楚例明每項服務的收費、附加費及美容師的簡介及評價，基本資料都一目了然。唯一的壞處是網站只有日文版，使用時需要再用翻譯軟件配合。順便一提，Hot Pepper Beauty也有APP，個人認為比網站更容易使用，可以把有興趣的髮型屋加到「我的最愛」，全部看完再作比較，決定選擇哪一間。翻譯時，直接截圖到翻譯軟件就可以了。

筆者今次到東京旅行住在池袋，為了方便安排之後的行程，所以就找了一間在池袋站附近的髮型屋Emerge 池袋【エマージュ】 。我早兩日就預約了當天早上10點的時間，進行剪髮、染髮及聲波護理的項目，挑選了染髮劑和護理稍貴的選項，沒有指定髮型師，費用是9900日元連稅，大約是港幣520元。就價錢而言，日本的收費的確比香港便宜不少。

筆者的日文程度很低，怕出現溝通問題，所以在預約時有備註是外國人，不懂日文，也把想染的髮色及頭髮長度預先通知，所以到達髮型屋時，髮型師也很樂意用翻譯軟件來溝通。

負責的髮型師是大川就矢先生，簡介形容他是副店長，擅長電髮及染色。大川先生很有耐性，每個步驟都會用翻譯解釋。例如他需要去準備調色所以會離開一下、等待染髮的時間長度等等小細節都會告知。在染髮時及洗頭沖水時也很細心及温柔，完全沒有弄花底妝或弄濕眉毛，服務態度很加分。

由於想繼續留長頭髮，今次主要想把新長出來的兩截色頭髮染的均勻，所以髮型師只是稍作修剪一下髮尾，再建議我染一種有透明感的深啡色。出來的效果我也很滿意，重點是很有效率！去旅行時間寶貴，我準時10點到達，離開髮型屋時才11時40分，大約一個半小時就完成染、剪及護理，完全不會影響之後的行程。對比在香港，即時預約了指定時間，很多時都需要等待上一位客人完成，無法準時開始；剪髮、染髮都需要2個小時，還未計算頭髮護理的時間，在效率上日本的髮型屋又勝一疇！

如果說缺點，真的是溝通問題。剪髮前出現了一個小插曲，我準備了一張很有層次感的長髮照片給髮型師參考，然後他在我的鎖骨位置指了一下長度。當時我以為他要把頭髮剪短，連忙Say no，他再把長度稍稍指低了一點，我也說不，後來他指在胸上一點的位置，我才說可以。後來回想，根本是我理解錯他的意思，他應該是指最短層次的長度，所以出來的效果和參考照片沒有很相似。不過，髮型師的耐心和尊重客人的要求真的很讚。

總括來說，筆者覺得在日本理髮的性價比很高，再有機會會想試其他美容項目再和大家分享。