懶人最愛的偽素顏粉底！一盒KO防曬、遮瑕、提亮，秒速完成底妝！

相信很多人都知道，皮膚抗衰老的第一步就是防曬。而對於筆者這個Lazy Girl 來說，防曬除了有效抵抗紫外線外，最好也可以有點遮瑕度、提亮膚色；有點滋潤感但又不能太黏笠，因為香港夏天真的很濕熱；最好是物理性防曬或者成份溫和，因為皮膚容易敏感；價錢最好不要太貴，因為防曬每日都要用，消耗快；最重要的一點，是在趕時間出門的日子，可以用最短時間同時完成底妝。只要符合這些條件，就是筆者心目中的好防曬。

以上條件看似嚴苛，但入選筆者這個「好用防曬排行榜」也有兩名佳麗，有新歡也有舊愛，所以排名不分先後，看看哪款防曬也適合你吧！

ANESSA極緻無瑕美肌UV粉底霜 SPF50+ PA+++

這盒是近期的新歡，因為見到廣告標語的其中一句「當你每天早上十分繁忙，沒有時間逐一塗抹護膚品、防曬、粉底的時候…ANESSA 3合1 UV粉底霜就最適合你」，加上品牌的防曬功效向來出色，所以二話不說的買來試用。

它的設計像Cushion粉底，一盒有鏡子、海棉及底霜，拿出街補妝都很方便。防曬系數是SPF50+ PA+++，標榜防水防汗，日常使用也十分足夠。粉底霜含50%養膚精華，如綠荼精華、雪絨花及透明質酸等，有助預防乾燥及細紋。不過UV粉底霜只有兩隻顏色，偏白及偏自然色調，選擇較少。

使用感上，由於它的質地比較Creamy，對於油性肌膚來說可能比較重身，不太建議使用，筆者是乾肌就沒有這個問題，保濕度不錯。至於遮瑕度，個人覺得普通，一些較淡的斑點或眼圈可以遮蓋，但暗瘡、較大塊的色斑就仍然見到，但筆者就是喜歡這種「偽素顏」的妝感，好像皮膚天生不錯的效果。

查詢：ANESSA

Synergie Minerals Second Skin Crush 防曬礦物粉底（SPF40 PA++++）

這盒是舊愛，間斷用了它也有5、6年，唯一缺點是經常缺貨及有點小貴。Second Skin Crush 防曬礦物粉底含53.5%天然礦物防曬，防曬系數是 SPF40 PA++++，也是一盒有齊粉底、防曬及遮瑕於一身。礦物粉有三隻色調，相對能找到適合自己的色調。

礦物粉底一般都要另外用粉底掃上妝，方便程度扣一點分，但筆者有時也會帶出街補妝，因為這款礦物粉底在皮膚稍為出油後，光澤感會更美，加上SPF40的防曬度也要隔一段時間補塗的。

使用感上，筆者覺得這盒的遮瑕度稍高一點，大部分的色斑都可以遮蓋，打造出完整度高的底妝。粉底含有植物保濕專利歐洲石松萃取（Lycopodium Clavatum）、白茅根萃取（Imperata Cylindrica Root），有助保濕，即使筆者是乾肌，用起來也不顯乾紋，感覺很清爽，油性肌膚使用上應該會更適合。

查詢：Synergie