Threads 大熱 LUSH 洗頭水！實試2星期用後感，扁塌髮質值得入手嗎？

你多久洗一次頭？每日一次、隔日一次，還是兩、三日才一次呢？香港夏天又濕又熱，想保持頭皮及髮絲清爽，有些人甚至會一日洗兩次頭，不過個人就覺得太頻密了，怕過度清潔會造成油脂失衡或脫髮危機。

最近 Threads 上有網友推介了 LUSH 的兩款洗頭水，指使用後頭皮清爽、頭髮又蓬鬆，過了12小時都不會出油。究竟是否真的這麼好用？筆者試用了兩星期，今次就來分享一下真實用後感！

在分享用後感前，先介紹一下筆者的髮質：中性頭皮、髮量多但髮絲很幼，所以頭頂比較扁塌。

首先介紹的是 BIG 豐盈洗髮露，產品介紹指含有海鹽和檸檬浸泡液，可以打造豐盈且富有光澤的秀髮。它是包裝是扭蓋式的盒子，有點像杯裝雪糕的包裝，洗髮露有很多細少的海鹽片。香氣不算濃，有淡淡的檸檬、柑桔類香味，十分清香。

由於包裝是杯裝，需要用手指或其他工具取適量的洗髮露，真的很不方便，感覺也不衞生，會扣一點分數。而使用這種磨砂狀的洗髮露，我會習慣溝少量水打圈起泡，然後再洗潔頭皮。它的起泡量也算多，可以均勻地洗潔頭皮及頭髮。

不過吹頭後，覺得它的豐盈效果沒有想像中出色，和筆者之前有使用過其他品牌的磨砂狀洗髮露差不多，沒有特別驚艷，甚至不是最滿意的。

至於是否能保持不出油及蓬鬆度，個人覺得表現正常。以下是我外出6小時左右的情況，對比一般的洗髮露是有比較乾爽，但不是特別出色，用完這盒後未必會再回購。

第二款同樣是來自LUSH的Wasabi Shan Kui山葵洗髮露，產品介紹指含有山葵、辣根和咖啡因，有助刺激頭皮以改善血液循環，促進頭髮生長；加入瀉鹽及海鹽有助增加頭髮的豐盈感；初榨橄欖油有助加強髮幹部分的強韌度，改善斷髮問題。

這支的包裝是樽裝，使用上比 BIG 方便太多了，容量控制分量。雖然它加入了 Wasabi，但香氣完全不會刺鼻，反而像軟糖的香味。質地上，山葵洗髮露也算是有點濃稠，帶有顆粒狀，需要溝一點水來打圈起泡。接觸頭皮後，會有輕微薄荷的涼感，在外出後及做完運動後洗頭，十分清涼，舒適感加分！

至於吹頭後，它的豐盈效果比較明顯，髮量摸起來有明顯變多的觸感，有去完Salon洗頭的效果。但控油表現感覺比 BIG 差一點，沒有很明顯，用完後可能會回購。

詳情：LUSH