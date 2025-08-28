香港凍齡女神代表！43歲阿Sa蔡卓妍的童顏美容秘方：妝前按摩法、化妝小撇步

提起娛樂圈的凍齡女神，除了之前分享過的那些年女神陳妍希外，當然少不了香港的代表阿SA蔡卓妍。原來今年是阿SA入行25周年，她早前就在社交媒體上分享了她這些年參與過的電視及電影角色片段，外貌幾乎沒有改變，還是很美很少女，根本看不出就快步入43歲！究竟阿SA有什麼美容秘方呢？

其實阿SA經常都會在社交平台上分享日常生活，最近她就一邊化妝，一邊拍片分享化妝心得及愛用好物。她的化妝師更稱讚阿SA，其中一種化妝技巧做得比化妝師好，一起學起來吧！

#1 化妝前先按摩

起床後面部通常都會水腫，阿SA也不例外，她會在化妝前用雙手按摩。按摩手法簡單，從面部中央向外延伸按壓，在眼周及下巴位置可以多按幾下，有助消腫。

#2 兩樣工具夾睫毛

雖然阿SA有專業化妝師，但夾翹眼睫毛這個步驟，化妝師則讚阿SA很厲害，所以由她親自處理。從影片所見，阿SA先用普通金屬睫毛夾夾翹眼睫毛，然後再用電睫毛器加熱眼睫毛，確保每條睫毛的卷度理想，果然想變美真的沒有捷徑。

#3 懶人必備氣墊粉底

在眼睫毛的部分花了心機，阿SA會在其他化妝步驟偷懶。她在片中推薦一個紅色的Cushion粉底，特別是趕時間出門的日子，她會直接用這個粉底，拍幾下就可以出門，連遮瑕膏都不用，完全是懶人必備！

這款Cushion粉底就是來自韓國品牌TIRTIR 的Mask Fit Cushion氣墊粉餅，主打72小時不脫妝，有5款不同妝感的版本。阿SA推介的紅色 持久定妝水光遮瑕款，筆者也有用過這款，底妝帶有光澤感外，遮瑕度表現也不錯，有興趣可以試一試。