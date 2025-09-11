實試Threads大熱的免膠眼睫毛和磁吸假眼睫毛！會是Lazy Girls化妝必備嗎？

你是植睫毛派，還是不植睫毛派？筆者是後者。雖然植睫毛看起來很方便，只需簡單塗上眼影，甚至連眼線也不用畫就可以完成眼妝，無疑是Lazy Girls首選。不過，要花時間去找美睫師植睫毛，然後每日要用心呵護、梳理每根睫毛就有點麻煩了。既想方便省時，又想擁有一雙纖長動人的眼睫毛，難道就沒有其他方法？不！還有假眼睫毛！

最近打開Threads，發現很多香港及台灣網民都推薦用免膠眼睫毛來化眼妝，聲稱妝感自然、方便。看到網友們分享效果圖，確實很不錯，於是就在美妝網店挑了一款好評較多的品牌來試試。順便再分享前陣子很流行的磁吸假眼睫毛，它的評價兩極，有人說是化妝必備，也有人說很難用，今篇文章就一次和大家分享這兩款假眼睫毛的用後感吧！

#1 免膠眼睫毛

首先是免膠眼睫毛，顧名思義是不需用傳統的睫毛膠水，就能把假眼睫毛貼上眼睛。免膠眼睫毛上已有黏膠，黏力大約可以維持10至12個小時。

我選了一款相對自然的眼睫毛，一邊眼需要貼3段，眼尾會比較長。有別於傳統假眼睫毛是貼在真睫毛上方，免膠睫毛是貼在真睫毛下面，所以近看也不會見到假睫毛的根部。

使用過程我會形容為「一次就上手」，真的超簡單！貼上後，眼睛也沒有甚麼異物感，甚至一度忘記了而揉眼。唯一要挑剔的可能是取下睫毛的工具，我使用了附送的夾子，不太好夾，如果換成較尖頭的夾子相信會更易取下來。

這款眼尾較長的款式自然得來又帶點可愛，如果是日常上班使用，建議只貼眼頭及眼中兩段，讓眼睛更精神。由於睫毛是貼在真睫毛下面，所以閉上眼時也不會見到假睫毛的根部，這點很滿意！

至於持妝度，我貼上睫毛外出了大半日，也做了運動出很多汗，睫毛也沒有掉下來。不過有油性膚質的用家就反映睫毛在出油後會脫落，需要再用膠水重新貼合。

#2 磁吸睫毛

磁吸睫毛也是不用膠水黏貼，利用假睫毛根部的上下兩條磁石，輕輕一夾，就能固定在真睫毛的上下，像三文治一樣。看很多美妝KOL的示範短片，真的用一秒就能戴上假睫毛，看似很簡單！

照慣例，我也是挑選了自然妝感的款式，但未夾上眼就已經面臨困難，就是要先分開上下兩片睫毛，然後再很仔細分哪片是上面，哪片是下面。第一次使用時，這個過程用了大約15分鐘，以為第一次用所以才需要時間摸索？NO！之後再練習幾次後，每次也至少要5分鐘才能正確地把假睫毛安裝在睫毛夾上。

戴上眼睫毛的過程真的是「一秒」，很快沒錯。不過需要些技巧，才能讓假睫毛根部貼近真睫毛，否則經常出現貼不好的情況。可能這款睫毛是一條式設計，沒有分段，只要眼形與睫毛的形狀不相同，就會出現這個問題。如果兩邊眼睛都順利安裝好睫毛，妝感其實也很美，很適合上鏡拍照。

總括來說，兩款假眼睫毛都不錯，如果要二選一，我還是喜歡免膠睫毛的使用感和妝感，比較方便易用，也可以根據自己的眼形黏貼。