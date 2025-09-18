Balenciaga正式跨入美妝界！復刻經典香水Le Dix，還原50年代的高訂低調詩意

提起Balenciaga，總會想到近年那些設計浮誇的Street Style，但筆者作為一個中古選物店的店主，創辦人 Cristóbal Balenciaga早期的設計是優雅又不失個性，可見於50-60年代的高訂系列，都是我到現在也很喜歡的風格。想重新回味這份經典，除了穿越時空，也可以用香氣來回憶！

Cristóbal Balenciaga早在1947年就推出了首款香水「Le Dix」，而今年9月Balenciaga就推出10款全新香水系列，為跨入美妝界打響頭炮，其中就包括「Le Dix」。香水現已於巴黎總店開售，但香港暫時未有發售資訊，不過日本就已經公佈11月初發售！

「Le Dix」法文的意思是「10」，也代表著Balenciaga位於巴黎喬治五世大道10號的品牌總部，別具歷史意義。這款Le Dix是由Cristóbal Balenciaga 於78年前所打造，品牌希望在保留原版香水的味道，但誰又會知道78年前的Le Dix是甚麼香味呢？

原版Le Dix

為了重現Le Dix，品牌調香團隊花了15年時間研發，仔細分析了古董香水中的殘留物，採用了部分原有的精髓，再重新調配成一款帶花香調的中性香水。Le Dix：前調有紫羅蘭葉、醛香和鳶尾，清新又帶點粉質優雅；中調繼續以鳶尾草及鳶尾為主，加添層次感；基調則有焚香同乳香，帶點復古又溫暖的氣息。把香水散上的一刻，感覺就像穿上一件Balenciaga高訂禮服，簡約卻充滿細節。

除了香味，香水的外型設計更讓筆者心動！香水樽以高精密度的掃描技術還原經典的球形玻璃瓶蓋，並綁上手工絲帶，香水標籤貼紙也刻意造舊，務求重現原版設計。就連包裝盒也充滿細節，是造舊處理的工業灰色包裝盒，相信收到香水的一刻，就像打開外婆留下來的古董一樣期待。用完的香水還可以保留香水樽，重新添加香水，就像時間一樣延續。

除了香水外，據報Balenciaga 已經向法國產權局申請了品牌商標，相信短期內會繼續推出更多美妝產品，很期待呢！