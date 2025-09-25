懶人粉底推薦：韓系變色遮瑕棒＋人氣高遮瑕霜，手袋必備補妝神器！

一個完美的妝容最重要的就是底妝，必須貼服、自然，又能遮蓋大部分的面部瑕疵。而打造完美底妝的過程通常也很繁複，事前既要做好保濕，選用適合的上妝工具、做好遮瑕等等，絕對不是Lazy Girls想面對的過程。不過，最近筆者發現了兩款懶人粉底好物，只需要一支粉底就能打造貼服自然的底妝，還有護膚功效，體積亦很輕巧，帶出街補妝也十分方便！

首先介紹的是ELROEL的粉底棒，可能比較少香港人認識的一個韓國彩妝品牌，由有20多年韓妝經驗的著名化妝師Yoo YangHee（柳洋熙）創立，主打K-Beauty風格。

ELROEL BLANC COVER CREAM STICK變色遮瑕粉底棒是品牌最新推出的底妝產品，一支粉底就有齊防曬、中度遮瑕度及美肌功效，打造出水潤無瑕的韓式妝感，聲稱可以持妝50小時。它的外型是雙頭設計的棒狀，集粉底液和粉底掃於一身。粉底掃是由32,000條德國製人造毛所製，柔軟濃密的掃毛有助遮蓋瑕疵，亦可以拆卸清洗。

另一邊頭是白色的粉底霜，質地看起來有點厚重，但塗上臉後，再用化妝掃推開，白色粉底霜內的膠原蛋白膠囊就會破裂，質地會變得絲滑，並根據皮膚的溫度變成用家的肌膚顏色，妝感是偏向水潤的效果。粉底含美顏成份，例如Volufiline（20,000ppm）、水解膠原蛋白、腺苷和煙酰胺，化妝同時護膚，敏感肌也適用。

另一款是大家都比較熟悉的品牌，MAKE UP FOR EVER的雙效粉底遮瑕霜，主打高度遮瑕、長效持妝，打造出半霧面的自然底妝。它的外型是棒裝的粉底液，雙掃頭設計，一邊是斜面棒頭，針對黑眼圈、暗瘡等細小瑕疵；另一邊是圓形掃毛，可以均勻暈染粉底液。

粉底遮瑕霜有14色選擇，照顧不同膚色人士需要，亦加入菸鹼醯胺、透明質酸、紅石榴萃取等護膚成份，持續使用有助改善黑眼圈及痘印。