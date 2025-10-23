Threads瘋傳的《女性週期表》？親試2大應對經前症候群PMS的小法寶，女生們都可以有Happy Period！

早前男朋友分享了一條關於《女性週期表》的Threads給我，看到後忍不住大笑，雖然很認同，但又不想承認。

特別是經期前的一星期左右，又稱為黃體期，女性情緒特別易受荷爾蒙影響，甚至會因很小事而脾氣暴躁、心情低落，坊間會稱為「經前症候群PMS」。雖然我們不能改變荷爾蒙帶來的影響，但可以嘗試好好控制，讓自己的情緒盡量保持穩定，才不會嚇怕男朋友/丈夫，工作能力及判斷力也不會受到太大影響。因此，今次筆者就會親身分享兩樣應付PMS的小法寶，希望每個女性都可以有Happy Period！

經期前，女性的分泌物可能會變得較為濃稠，呈咖色或帶點血絲。這段時期筆者通常也不會用衛生巾，因為太大塊太有存在感，但護墊又未必能完全吸收分泌物，需要很頻密更換，十分麻煩。

早前就發現了日本品牌SOFY的衛生棉替換墊，它可以直接吸收分泌物或經血，特別設計有防漏作用，適合配搭衛生巾或護墊使用，令吸收量增加，官方稱吸收力可以延長多兩個小時，那就不用頻密到洗手間更換護墊或衛生巾了。

它的用法很簡單，就是直接夾在陰部外面，然後穿上貼有護墊或衛生巾的內褲就可以了。上洗手間時，替換墊會自動掉進馬桶，可以直接沖水，雙手也不會接觸到替換墊，方便又衛生。

教學影片：

香港的個人護理用品店雖然也有售SOFY這個品牌的衛生用品，但還未見到這款替換墊，大家到台灣和日本的藥妝店時，可以找找看。

詳情：https://www.sofy.jp/en/products/syncrofit.html?adobe_mc=MCORGID%3D2C3DA7AF5838AA630A495DE6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1761113681

另一款是早前Threads上很流行的UHA味覺糖的補鐵軟糖，不少台灣網友都推介到日本可以買回來做手信。 筆者是在香港的日式百貨商店見到的，經期前想吃點甜甜的東西，所以就買來試試。因為經期容易因失血而流失鐵質，適當補充鐵質有助於預防或改善因缺鐵引起的疲倦、頭暈等貧血症狀。

補鐵軟糖是提子味，口感比一般軟糖硬，味道不會很甜，建議每日食兩粒，就可以攝取到22mg的鐵質。鐵質的每日建議攝取量因年齡、性別及生理狀況而異，而根據衞生署建議，一般成年女性每日建議攝取量為18mg，即是兩粒軟糖已足夠每日所需。

吃補鐵軟糖除了可以「過過口癮」，還很方便，放在手袋隨時記起都可以補充鐵質，不像藥丸狀的補鐵丸要用水服用，液體的補鐵飲品味道又太濃烈，很難維持每日進食的習慣。筆者已吃了這款補鐵軟糖大約一個月，上次經痛有明顯緩和，身體比較不易疲倦，有興趣也不妨一試。