告別水腫、肌肉腿！跟名師做4個以芭蕾舞動作為靈感的腿部訓練，修飾線條、緊緻雙腿！

腿佔全身大約二分之一，擁有一雙纖幼而緊實的雙腿對整體身體比例十分重要。特別是在炎炎夏日，一穿緊身褲、短褲、裙子，雙腿便無所遁形。不過說到腿部運動，許多女生害怕做太多深蹲、踢腿等會練成強大的肌肉腿、甲組腳，反而更難減。若你也不愛健身女孩般強壯的腿形，那不妨試試跟芭蕾舞者Mary Helen做腿部健身操，練出富有線條美的纖幼雙腿！

Mary Helen是美國健身界極受追捧的健身教練之一。她曾是紐約市芭蕾舞團的演員，她以芭蕾舞為靈感，創造出獨特的健身方法。她的體型修長，動作優美，受到不少名人、超級名模和世界各地人士的追隨。獲得奧斯卡獎項的電影《黑天鵝》中的女主角Natalie Portman也是由Mary Helen訓練。想鍛練幼長雙腿迎接夏天？不妨試試這4個芭蕾舞動作吧。

#1 Relevé 踮腳

Relevé簡單來說是升起的意思，即指抬腿。將雙腿打開至肩膀的闊度，腳尖及膝頭指向兩邊。首先屈膝做闊腿深蹲，然後伸直膝頭並掂起腳尖。重複做20下。

Relevé能有效收緊大腿及小腿的線條。做這個動作時要留意雙腿是否指向兩邊，掂起腳時要緊實的伸直腿部，留意膝頭不要彎曲。整個過程上身保持直立、收腹及收緊臀部肌肉，不要彎腰。

如何正確做Relevé請看：

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