消費券2022：美妝品牌限時優惠套裝登場！SK-II神仙水組合、AMORE PACIFIC皇牌精華套裝低於8折！

對於香港人來說，在疫情、社會氣氛、酷熱天氣的夾攻下，近期最最最開心的事情莫過於收到消費券。新一輪消費券上周派發，不少高級美妝品牌好像SK-II、AMORE PACIFIC、Sulwhasoo等亦趁機推出套裝組合和優惠，大家不用等百貨公司感謝祭，可早早掃貨！



SK-II推神仙水組合！平均平$300！



SK-II近年推廣動作多多，除了早前的WORLD PITERA Day宣傳活動，亦請來人氣偶像Tyson Yoshi「深夜Show肌」，以及日本多女星以素顏示人，藉以展現PITERA力量，實行積極橫掃年輕和熟齡用家。適逢消費券發放，品牌推出一系列優惠套裝，無論你是八達通、Tap & Go還是AlipayHK用戶都有優惠，每款套裝大約平$300，都算抵。



不同平台的優惠套略有不同，有的針對亮膚，有的針對潔淨，但各套裝都都有SK-II皇牌護膚精華「神仙水」，如果一向是SK-II擁躉，絕對值得入手。先搶先得，記得要快！



優惠套裝：



品牌更推最新優惠，凡購買任何產品滿 $4,900，即可獲贈價值$1,938的皇牌精華面膜套裝，當中包括???。



查詢：各大門市

網址：SK-II



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