在不安中，怎麼得以安心？寂光堂主理人Katrina：在燃起沉香之際，讓一切歸零

沒有受傷的樹，結不出香。那麼沒有受過傷的我們，是否便不會成長？

從生命誕生的一刻開始起，我們便踏上了稱之為一生的路，這條路有陪伴，也有孤獨；有高潮，也有低谷；會遇見形形色色的人、也會碰到林林總總的事，而誰也說不准這條路有多長。但每一次的歡笑與磕碰中，我們或能感受到甚麼是成長，但關於成長，好像也從來沒有一個終點。

車窗外的路燈飛馳而過，你的眼睛閃爍著，透出一絲徬徨……浮浮沉沉的生活是必然的，但重要的是，如何在跌宕中找到讓自己喘息與療癒的縫隙，在不安中，怎麼得以安心？本地初創沉香與茶靜心生活工作室——寂光堂的主理人Katrina，就藉著沉香與茶，在紛擾的世間尋回片刻寧靜。

甫出電梯之際，鼻尖已傳來陣陣幽香，循著氣味，緩緩來到一扇門前；門那頭是寂光堂，在你步入前，仿如已讓人做好卸下憂愁與擔子的準備。寂光堂成立於疫情期間，主理人Katrina回想起當時，只記得整件事來得很急，從念頭的誕生到寂光堂的落成，都在一兩個月之內發生，就像肆虐著我們的疫症般，沒有人會預想到。

人面對著未知，漸漸會產生徬徨與倦態。在疫情期間，Katrina的父母持續了一段時間的零收入狀態，因此一家人不得不坐下來商量對策。因為信仰關係，在Katrina的生活和工作的空間中，長期都會用沉香，期間也有不少人問它的來源，寂光堂就是在此機緣巧合下誕生的，「現在回想起來，沉香和茶這件事，還是挺偶然的。」

沉香是一棵受了傷的樹，在結痂、療癒、沉澱的過程中，所提煉和結下的物。

寂光堂誕生的第一念是解決問題，但Katrina並沒有止步於此，她開始思考沉香與茶的意義，做這件事的後續意義，「解決問題是一個很實際的想法，但在解決問題之間，更重要的是用甚麼角度和心態去做。」沉香與茶沒有魔法，但於Katrina而言，卻是讓心回到安定狀態中，一個很好的陪伴。「我們常說香藥同源，所有香材也是藥材，尤其是沉香，與我們人體的氣，以及平衡內在循環很有關係的一種上等藥材。」

寂光堂除了售賣及推廣沉香外，也有不同的工作坊，例如香篆工作坊、靜觀賞香工作坊，以及賞茶工作坊，希望參加者在這個小小的工作室裏，於頃刻之間，澄淨身心，重新連結心之本源，藉著氣味與味覺上的調節，沉澱縈繞腦海的雜音。「其實也希望為心靈締造一個空間，讓大家有一個Intentional Pause。」

抬頭看去，石屎由地而拔，走在密密麻麻的高樓大廈下、擁擠的人群中，我們不一定會感覺到溫暖與熱鬧，反而在急促與營役之中，我們會感覺疲累，時而還會迷失方向，作為一個都市人，又怎會沒有一些煩惱呢？「如果你只問我，都市人最大的通病是甚麼時，我真的答不上來，原因是這麼多問題，哪個才是最大的問題。」Katrina曾在香港大學修讀行為健康的碩士課程，而這個課程就是透過不同的學習，去了解自己的需要，繼而尋找或照料這些需要的方法。「比起通病，令我顧慮的是，很多時候有問題，自己都不知道。」

禪修裏經常有一個濁水的比喻。

一杯混濁的水裏有沙、有塵，但水仍然都存在。

如果用這杯水比作我們的心靈，

在面對很多挑戰時，就像一個搖晃的狀態，

但要令這杯水變回清澈，首先便是放著它不要動，靜靜地觀察。

那麼一個有意識的暫停能幫到我們甚麼？「吾日三省吾身。於我而言，在信仰上的學習培養到我靜下來後，會反思與觀察，觀察自己每一個行為，是由甚麼念頭驅使，當遇到問題時，嘗試抽絲剝繭，嘗試了解背後原來事出必有因。」

問題不一定要升級到病態才需要處理，內心的某個狀態有時也需要我們去照顧。在反思、尋找答案之前，我們或許只是需要一個讓自己停下來的舉動、一個沉澱的時刻，就好比拓一個沉香篆印時，可以感受到香灰的柔軟，就如自己也有柔軟一面；平整香灰的同時，也嘗試撫平自己的心，在燃起沉香之際，讓一切歸零。

在不同階段，很多事都看不順眼，

不是事情本身有問題，是你的心開始有分別。

Katrina曾從事過不同工作，最初是她喜愛的時裝行業，後來遊走在不同的非牟利機構，也曾在寺院工作。「我回想起，到底從甚麼時候開始有一個很強烈想幫人的念頭，原來源於我決定歸依現在的信仰。當時有段對話讓我知道，我來到這個世界，甚至能夠健康成長，並非一件取之容易的事，當中有很多因緣際會，繼而讓我發現，其實我可以不存在於這個世界上。」

當生命誕生時，該怎麼走，怎麼用，便取決於擁有生命的我們。在這過程中，我們都在不斷尋找一種聲音，一種屬於自己、代表自己的聲音。隨著生命的成長，我們的心也產生了變化，「本來令你好快樂的事情，現在成為你不喜歡的部分，你自然會找一些理由支持自己作出轉變。」每每作出轉變，未必都是跳出舒適圈，將其看作一個尋求答案，甚或去蕪存菁的過程，或許更貼近內心。

成長這件事，就是一天一點點、十天十點點。

自我慈悲這件事，就是接納自己是逗號、明白自己的難處，

給自己多一個機會、下一個機會、繼續成長。

「我嘗試過不同的工作，走的每一步其實不會令我去到終點，但它會令我走到下一步，可是再下一步、下一個階段時，我未必還需要它。」Katrina以小船過河作為形容，過河後，你未必在需要那艘小船來陪你走接下來的路，就像金剛經裏的一句話：法尚應捨，何況非法；「我們有時藥學會舍下，但這不代表要舍下繼續走的心。」

「關於成長這件事，我有一個很重要的長輩給了我一個提醒：成長就是一天一點點、十天十點點。」在整個訪問中，Katrina經常提及覺知，有時候不需要遇到瓶頸位才有覺知，細至你感覺到疲態、頹廢時，其實已經知道自己需要停下來、歇一歇，那一刻或許就會促使你作出轉變。「我以前經常都不明白，慈悲自己是否等於放縱或縱容自己不去成長？最近，我拿捏到那個不同在於我是否接納自己只是逗號，願意理解自己的難處，並且再次給自己多一個機會，下一個機會，繼續成長。」就如沉香般，受傷過後，在療癒、結痂、沉澱的過程中，提煉和結下更精彩的果。