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23/08/2022

人人都適合減齡齊瀏海？分析5大常見臉型的命定瀏海髮型！漫畫齊瀏海、八字瀏海、大旁分，哪一款適合你？

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Text: Tiffany Chan

　　不少女士一旦想換個新造型時，就會想到瀏海的部分，的確很多女星、藝人都在瀏海的加持下，增添了逆齡少女感；可是，你真的適合留瀏海嗎？瀏海髮型其實跟本身臉型擁有重大的關連，今次就來分析一下哪些臉型的女生不適合瀏海，以及推薦的瀏海款式！

 

 
 
 
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不適合瀏海臉型1：圓臉

 

　　以往很多圓臉的女生，都誤以為遮掩臉上愈多部分，就能愈顯瘦、顯少女，其實不適合剪瀏海的臉型首選，就是圓臉。當圓臉的人剪了齊瀏海之後，臉上的焦點依舊集中在兩頰的肉上，繼續放大臉型缺點；圓臉其實更適合八字瀏海或是旁分、中分長瀏海造型，視覺上露出額頭、輕輕遮掩兩頰後，令整體臉型更長也更精緻立體。

 

　　Blackpink的Jennie就是圓臉的例子，她嘗試過短瀏海之後，雖然看起來更添成熟感，但都選擇重投長瀏海甚至無瀏海髮型的懷抱。

 

 
 
 
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下一頁：方臉、方圓臉適合哪一種瀏海？

 

 

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